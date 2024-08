IA Generativa impulsiona inovações no setor de vendas

O processo de vendas pode ser longo e trabalhoso, com inúmeras tarefas repetitivas e administrativas que consomem tempo valioso das equipes de vendas. No entanto, automações e o uso de inteligência artificial (IA) generativa estão impactando o setor, aumentando a eficiência dos processos de vendas. A startup Redrive é um exemplo dessa tendência, utilizando automação e IA generativa para otimizar operações de vendas. A empresa é utilizada por vendedores e empresas em diversos países para automatizar o envio de mensagens e melhorar as interações com clientes.



A implementação dessas tecnologias busca minimizar a carga operacional dos vendedores, permitindo que o foco se desloque para atividades que exigem maior interação humana e estratégias personalizadas. Dados do estudo conduzido pela Hubspot indicam que profissionais de vendas que utilizam ferramentas de IA ou automação economizam, em média, duas horas e 15 minutos por dia em tarefas manuais, como entrada de dados e agendamento?. Segundo o mesmo estudo, ao automatizar processos como o envio de mensagens, as empresas podem manter uma comunicação mais constante e alinhada com as necessidades dos clientes, o que pode influenciar positivamente na eficiência e nos resultados das vendas?.

A revolução da automação nas vendas

Para muitas equipes de vendas, grande parte do dia é consumida por tarefas administrativas repetitivas, como a entrada de dados, o acompanhamento de leads e a criação de relatórios, segundo dados da Forbes.

O tempo médio que um vendedor gasta em tarefas administrativas varia de acordo com diversos fatores, como o setor de atuação, tamanho da empresa e ferramentas disponíveis. Essas tarefas, embora essenciais, são demoradas e podem desmotivar os vendedores. A automação de vendas vem como uma ferramenta que pode facilitar esses processos e permitir que os profissionais se concentrem em atividades estratégicas e na construção de relacionamentos com os clientes.

O poder da IA Generativa

A IA generativa é uma tecnologia avançada que está ganhando espaço rapidamente no setor de vendas. Ela permite a criação de conteúdos personalizados, como mensagens de vendas e recomendações de produtos, com base no comportamento e nas preferências dos clientes De acordo com a McKinsey, empresas que utilizam IA generativa observam um aumento médio de até 15% na conversão de vendas

A IA generativa pode simular conversas humanas de forma natural e fluida, oferecendo uma experiência mais personalizada e eficiente para os clientes. Isso não só melhora a satisfação do cliente, mas também aumenta as chances de conversão, segundo dados da McKinsey.

Inovação em automação e IA generativa

O exemplo dado pela Start up Redrive de como a automação e a IA generativa podem transformar o processo de vendas. “Nossa solução que é utilizada por mais de 21 mil vendedores e empresas, com mais de 3 milhões de mensagens enviadas todos os meses, trouxeram resultados aos nossos clientes, que têm observado um crescimento de receita de até 25%, com clientes vendendo até R$ 20 milhões no último mês”, relata Daniel Reginatto, CEO da Redrive

Uma das ferramentas mais recentes da empresa é o Analisador de Mensagens, baseado em IA generativa, que analisa e sugere qual mensagem deve ser enviada para interações com clientes. “O aumento da tendência por IAs e Automação pode ser justificado por alguns fatores como a necessidade de personalização em escala e a eficiência operacional. Estas tecnologias não só agilizam o atendimento ao cliente, mas também permitem que seja feito com mais qualidade, aumentando as chances de conversão,” afirma Daniel Reginatto, CEO da Redrive.

Impacto no comportamento do consumidor

Segundo um estudo da Mckinsey, das empresas que adotam soluções de automação de vendas experimentam um aumento significativo na produtividade e vendas em 30%.

Isso ocorre porque a automação reduz consideravelmente o tempo gasto em tarefas administrativas. Dados da Forbes mostram que, em média, apenas 35,2% do tempo dos vendedores é dedicado a atividades de vendas diretas, com o restante sendo consumido por tarefas administrativas e outras atividades não relacionadas à venda. A automação permite um foco maior em estratégias de vendas e interações com os clientes.

A SalesForce relata que 91% dos consumidores estão muito mais inclinados a fazer outra compra após uma boa experiência de compra, destacando a importância de oferecer um atendimento ao cliente superior.

“A Redrive foi desenvolvida para ser usada de forma intuitiva, permitindo que até mesmo uma única pessoa possa aproveitar todas as funcionalidades, gerando leads segmentados, enviando comunicação personalizada em massa, automatizando o atendimento e ainda utilizando um assistente de IA Generativa para contornar objeções, personalizar respostas e ajudar o vendedor focar no cliente, ela também serve para equipes inteiras”, destaca Reginatto.

