Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO:2264), uma empresa líder japonesa em produtos lácteos, anunciou hoje seu probiótico patenteado Bifidobacterium infantis M-63 foi aprovado pela Comissão Nacional de Saúde (NHC) da República Popular da China como um novo ingrediente alimentar para uso em alimentos para bebês e crianças (menores de três anos) em 25 de julho de 2024. Esta aprovação representa um marco significativoàempresa, que a torna a única empresa japonesa a ter três cepas de bifidobactérias registradas para uso no mercado de alimentos para bebês e crianças pequenas da China1.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240808691788/pt/

Bifidobacterium infantis M-63 is a unique probiotic strain of human-residential bifidobacteria (HRB) – bifidobacteria that naturally reside in the human gut – and is renowned for its ability to utilize human milk oligosaccharides (HMO) found in breast milk, significantly improving the intestinal environment of healthy full-term infants. (Graphic: Business Wire)

*1 Fonte: Anúncio público publicado no site do Centro Nacional de Avaliação de Riscos de Segurança Alimentar da China (5 de agosto de 2024)

O recém registrado Bifidobacterium infantis M-63 se une às outras cepas aprovadas da Morinaga Milk, Bifidobacterium breve M-16V e Bifidobacterium longum BB536. Todas as três cepas agora são permitidas para uso em alimentos para crianças menores de três anos na China, cumprindo com os rigorosos padrões nutricionais e de segurança do país.

Expansão da presença mundial

Esta aprovação está alinhadaàvisão de 10 anos da Morinaga Milk de se tornar uma empresa reconhecida a nível mundial com uma presença internacional significativa. Como parte desta visão, a empresa visa alcançar uma taxa de vendas de negócios internacionais de 15% ou mais até o ano fiscal que finaliza em março de 2029. A aprovação do Bifidobacterium infantis M-63 representa um passo estratégico rumo a esta meta, possibilitando que a Morinaga Milk reforce seu negócio de bactérias no mercado chinês, que representa mais de 40% do mercado mundial de leite em pó, sendo o segundo maior mercado de suplementos do mundo2.

*2 Fonte: Pesquisa da Euromonitor International (maio de 2024), com base nos preços de venda no varejo

Benefícios para a saúde do Bifidobacterium infantis M-63

Bifidobacterium infantis M-63 é uma cepa probiótica única de bifidobactérias humanas residenciais (HRB), bifidobactérias que residem naturalmente no intestino humano, sendo conhecida por sua capacidade de utilizar oligossacarídeos do leite humano (HMO) encontrados no leite materno, que melhoram significativamente o ambiente intestinal de bebês saudáveis ??a termo. Com a recente aprovação da China do uso de HMO em leite em pó em outubro de 20233, se espera que a combinação do Bifidobacterium infantis M-63 e HMO apoie o crescimento de bactérias intestinais benéficas, melhorando o desenvolvimento e a saúde de bebês e crianças pequenas4.

*3 Fonte: Comissão Nacional de Saúde da República Popular da China, nº 8, 2023 (22 de setembro de 2023)

*4 Fonte: Mintel, "A aprovação de HMOs na fórmula infantil da China é um divisor de águas" (janeiro de 2024)

Cepa probiótica de bifidobactérias registrada como Novos Ingredientes Alimentares na China Cepa Data de registro Bifidobacterium breve M-16V Nome registrado: ????? M-16V 2016 Bifidobacterium longum subsp. longum BB536 Nome registrado: ???????? BB536 2022 Bifidobacterium longum subsp. infantis M-63 Nome registrado: ?????????M-63 2024 * Todas as três cepas são aprovadas para uso em alimentos para bebês e crianças pequenas com menos de três anos de idade.

Compromisso com a qualidade e a pesquisa

O leite de Morinaga está na vanguarda da pesquisa sobre bifidobactérias desde a descoberta do Bifidobacterium longum BB536 em 1969. A empresa lidera o número de artigos de pesquisa clínica sobre bifidobactérias a nível mundial, que destaca seu compromisso com o avanço da compreensão científica e melhoria da saúde pública.

Perspectivas de futuro

O registro do Bifidobacterium infantis M-63 abre caminho para seu uso em uma ampla gama de produtos. A Morinaga Milk planeja aproveitar esta aprovação para expandir as cooperações com os principais fabricantes de leite em pó, bem como promover suplementos e outros produtos relacionados na China e a nível mundial. Ao proporcionar informações precisas sobre os benefícios do Bifidobacterium infantis M-63 a consumidores e parceiros, a Morinaga Milk visa melhorar a saúde e a nutrição das pessoas ao redor do mundo.

Sobre a Morinaga Milk Industry

A Morinaga Milk Industry Co., Ltd. é uma das principais produtoras de laticínios do Japão, com um século de história, estimulando as propriedades nutricionais dos produtos lácteos e de seus ingredientes funcionais. A Morinaga Milk é também uma das principais fabricantes mundiais de probióticos. Ela se destaca por sua tecnologia inovadora e oferece uma linha superior de probióticos e ingredientes funcionais em todo o mundo. Desde a década de 1960, a Morinaga Milk tem se empenhado em pesquisas sobre segurança, benefícios funcionaisàsaúde e mecanismos de ação das bifidobactérias probióticas para compreender melhor seu papel na manutenção da saúde humana. Para saber mais sobre as bifidobactérias probióticas residentes humanas (HRB) da Morinaga, acesse nosso site em https://morinagamilk-ingredients.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240808691788/pt/

Morinaga Milk Industry Co., Ltd.?

Mitsunori Watanabe / Kazuaki Kajikawa, Departamento de Relações Públicas e Investidores

Junichi Minami / Chyn Boon Wong, Divisão Internacional

E-mail: interntl-pr@morinagamilk.co.jp

Site da Morinaga Milk: https://www.morinagamilk.co.jp/english/