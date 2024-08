Arena Cross terá pilotos internacionais em São Paulo

Para finalizar a temporada de 2024 e pelo quarto ano consecutivo, o Arena Cross chega a São Paulo neste sábado, 10 de agosto, para um evento que vai contar com pilotos de 11 diferentes nacionalidades, confirmando que a disputa se tornou internacional nos últimos anos. A estrutura da prova está sendo montada no Parque Villa-Lobos e o evento terá transmissões ao vivo e segue com os últimos ingressos disponíveis. A abertura oficial está marcada para às 19h.



Além de pilotos estrangeiros que participam há anos do Arena Cross, na Super Final, o evento recebe outros nomes do motocross que os fãs do Brasil têm oportunidade única de vê-los acelerarem de perto. Entre os estrangeiros presentes na etapa, o favorito ao título, norte-americano Ryan Breece e seu compatriota Mike Alessi, o escocês Dan Wilson, o uruguaio Nicolas Rolando, o estoniano Harry Kullas, o português Hugo Basaúla e o espanhol Joan Cross.

A pista da Super Final do Arena Cross 2024 será construída mais uma vez pelos ingleses Justin Barclay e Alfie Smith, responsáveis pelos traçados de grandes competições, como o Mundial de Motocross e atualmente pelo Mundial de Supercross. O evento contará com estrutura, cenografia e iluminação especial. Praça de alimentação, estandes com exposição de produtos, sessões de autógrafos e distribuição de brindes são algumas das atrações dos dois dias de evento.

A organização do evento aguarda um grande público na noite de sábado. "Pela primeira vez no Parque Villa-Lobos, um dos cartões-postais da capital, o Arena Cross tem tudo para encerrar sua temporada em grande estilo. São pilotos de mais de 10 países presentes, uma estrutura grandiosa de arquibancadas e categorias com as disputas em aberto. Isso tudo somado aos cuidados que estamos tomando com a montagem da pista. São ingredientes para um evento muito especial", comentou Carlinhos Romagnolli, CEO da Romagnolli Promoções e Eventos, responsável pelo Arena Cross.



Competição



A competição chega para a Super Final na capital paulista com o campeonato em aberto, mas com pilotos favoritos em suas categorias lutando pela conquista dos pontos necessários para a confirmação do título. Na categoria PRO, Ryan Breece (595 Racing/Yamaha) segue líder isolado. Na AX2, quem assumiu a liderança foi o piloto espanhol Eric Tomas (595 Racing/Yamaha) e nas categorias inferiores, destaque sãos os favoritos ao título, Lorenzo Ricken (Husqvarna PowerHusky/Itaminas) na 65cc e Pietro Fraga (Husqvarna PowerHusky/Itaminas) na 50cc.

As corridas terão quatro transmissões ao vivo da prova, sendo duas em transmissões online no Youtube e outras duas com canais de televisão. Os canais Arena Live Brasil e SportBay TV fazem a transmissão de todo o evento para o Mundo inteiro pelos canais do YouTube; Na televisão, as transmissões serão pelo Zapping Sports (plataforma Zapping) e pela Rede Brasil (TV aberta).

Ingressos seguem disponíveis



Para acompanhar de perto o evento, o público deverá garantir seu ingresso para arquibancada geral por meio do portal: www.arenacross.com.br/superfinal. O setor 01 conta com praça de alimentação e sanitários. Crianças com até cinco anos não pagam e o valor promocional será de R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia. Vale lembrar que os ingressos são limitados à capacidade máxima do evento, que costuma ser atingida em todas as etapas. Não existe garantia da venda de ingressos no dia das provas.

Serviço:

Arena Cross 2024 – Super Final

Data: 10 de agosto (sábado)

Local: Parque Villa-Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001) – São Paulo, SP

Ingressos:

Vendas disponíveis em www.arenacross.com.br/ingressos



Programação do Evento:

13h30 - Treinos Livres

16h00 – Abertura dos portões

16h15 – Treinos Cronometrados

18h00 - Sessão de Autógrafos

19h10 – Abertura do Evento

19h20 - Duelo 1x1 PRO

19h30 - Solenidade Oficial

19h50 - Prova 50cc

20h20 - Prova 65cc

21h00 - Prova PRO (1ª Bateria)

21h30 - Prova AX2

22h00 - Prova PRO (2ª Bateria)

22h30 - Pódio e encerramento

O Arena Cross 2024 tem patrocínio da Prefeitura de São Paulo, Monster, Honda, Pro Honda e Sportbay, copatrocínio da Yamaha, KTM, Kawasaki, Husqvarna, Circuit e Michelin. O apoio é da Revista Dirt Action, Show Radical e Moto Channel Brasil. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM). A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).

Website: http://www.arenacross.com.br