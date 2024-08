Aumenta a necessidade de assessoria jurídica em causas trabalhistas para empresa

Assessoria jurídica é fundamental para a saúde e o sucesso de qualquer empresa, independentemente de seu porte ou segmento de atuação. Em um cenário corporativo cada vez mais complexo e regulado, contar com profissionais qualificados para lidar com questões legais pode fazer uma diferença significativa.

A legislação trabalhista brasileira é extensa e detalhada, abrangendo diversos aspectos das relações de trabalho. De acordo com o Relatório Geral da Justiça do Trabalho, em 2023 foram julgados 3.539.091 processos na Justiça do Trabalho, um aumento de 11,5% em relação a 2022. Na série histórica, os processos julgados apresentaram aumento nos três anos seguintes ao início da pandemia, indicando o retorno da tendência de crescimento da produtividade da Justiça do Trabalho. As Varas do Trabalho julgaram 8,9% a mais que em 2022, os Tribunais Regionais do Trabalho, 16% a mais e o Tribunal Superior do Trabalho, 11,7% a mais. Muitas dessas ações poderiam ser evitadas com uma gestão jurídica eficaz.

Investir em assessoria jurídica pode resultar em economia a longo prazo. Segundo o "Guia Prático do Compliance" da KPMG, empresas que investem em compliance e assessoria jurídica conseguem reduzir significativamente seus custos operacionais, especialmente aqueles relacionados a processos trabalhistas. A redução de litígios e a prevenção de penalidades financeiras são benefícios diretos de uma gestão jurídica eficiente.

Em situações de crise, como demissões em massa ou reestruturações organizacionais, a assessoria jurídica é fundamental para a condução adequada do processo. Um exemplo disso é o escritório MMADVS, que atua na área trabalhista para empresas e completa 15 anos no mercado neste mês. Para eles, a importância da assessoria jurídica para empresas, especialmente em causas trabalhistas, é evidente. A prevenção de litígios, a adequação às normas trabalhistas, a redução de custos, a segurança jurídica nas decisões empresariais e a gestão eficaz de crises são alguns dos benefícios de contar com um escritório especializado. Segundo a advogada e fundadora do escritório, Marcia Martins Miguel, "em um ambiente de negócios cada vez mais regulado e competitivo, a assessoria jurídica é um investimento estratégico para o sucesso e a sustentabilidade das empresas."













Website: https://www.mmadvs.com/