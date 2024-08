Miro®, o ambiente de trabalho visual para a inovação, foi escolhida para a Forbes 2024 Cloud 100, o “ranking” definitivo das 100 maiores empresas de cloud privada do mundo, publicado pela Forbes em parceria com a Bessemer Venture Partners e a Salesforce Ventures.

“Estamos muito honrados por termos sido nomeados para a lista Forbes Cloud 100 pelo quinto ano consecutivo. Ser incluindo nesta lista de empresas de cloud e pioneiras de destaque é o reconhecimento da liderança da Miro em definir o padrão para o que é possível por meio da colaboração visual”, disse o CPTO da Miro, Jeff Chow. “Acreditamos que o canvas (tela) e a IA são ingredientes essenciais para aprimorar o trabalho das equipes e acelerar os seus processos de inovação de ponta a ponta. Tudo isso tem início com o nosso recente lançamento do Intelligent Canvas da Miro, que combina a IA, os fluxos de trabalho personalizáveis e uma experiência mais intuitiva para servir como um lugar central onde o trabalho é realizado de forma mais rápida.”

Pelo quinto ano consecutivo, a Cloud 100 analisa anualmente as inscrições de centenas de startups da cloud e empresas privadas. O processo de avaliação envolve a classificação das empresas em quatro fatores: liderança de mercado (35%), avaliação estimada (30%), métricas operacionais (20%) e pessoas e cultura (15%). Para a liderança de mercado, a Cloud 100 conta com a ajuda de um painel de jurados formado por CEOs de empresas de cloud pública que auxiliam na avaliação e classificação dos seus colegas de empresas privadas.

“Há nove anos, a lista Forbes Cloud 100 reconhece as principais empresas de cloud privada do mundo, desde a IA ao software de trabalho, da infraestruturaàsegurança”, disse Alex Konrad, o editor da Cloud 100 da Forbes. “A lista deste ano é o grupo de destaques mais forte até o momento, com receitas, avaliações e crescimento que, eventualmente, acabarão por resultar em IPOs históricos.”

“Entretanto, ao longo de nove anos de dados, não vimos um grupo tão competitivo como a Cloud 100 de 2024. O valor da lista alcançou a quantia de 820 bilhões de dólares este ano, o mais alto valor da lista na história da Cloud 100”, disse Mary D’Onofrio, sócia na Bessemer Venture Partners. “Não é novidade que a IA é agora a categoria de maior valor. Estamos felizes com a maneira como as empresas de IA estão crescendo, transformando a cloud e dando impulsoàpróxima onda de crescimento, com um enorme salto ano após ano na capitalização de mercado da lista de mais de 150 bilhões de dólares.”

"No ano passado, a nossa indústria testemunhou um avanço geracional rumoàinovação, e com a IA liderando esta responsabilidade, estamos observando uma das mudanças de plataforma mais importantes em décadas", disse Paul Drews, sócio-administrador da Salesforce Ventures. "A lista Cloud 100 representa o melhor dos melhores, e nunca estivemos mais entusiasmados com o que o futuro nos reserva, não só para a cloud, mas para todo o setor de tecnologia. Estamos orgulhosos do que estes fundadores e as suas comunidades já realizaram e estamos ansiosos para ver como pretendem continuar a transformar a indústria no futuro."

As lista Forbes 2024 Cloud 100 e 20 Rising Stars são publicadas online em www.forbes.com/cloud100. Os destaques da lista aparecem na edição de agosto/setembro de 2024 da revista Forbes.

Sobre a Miro

A Miro é o ambiente de trabalho de inovação que permite às equipes distribuídas de qualquer porte criarem o próximo grande projeto. A tela infinita da plataforma permite que as equipes liderem oficinas e reuniões envolventes, projetem produtos, elaborem ideias e muito mais. A Miro, com sede em São Francisco e Amsterdã, atende a mais de 70 milhões de usuários ao redor do mundo. A Miro foi fundada em 2011 e atualmente conta com mais de 1.800 funcionários em 12 centros em todo o mundo. Para saber mais, acesse https://miro.com.

Sobre a Bessemer Venture Partners

A Bessemer Venture Partners ajuda os empreendedores a estabelecer bases sólidas para a construção e formação de empresas de longa data. Com mais de 145 IPOs e 300 empresas de portfólio nos setores empresarial, de consumo e saúde, a Bessemer apoia fundadores e CEOs desde o início, passando por todas as fases de crescimento. O portfólio global da Bessemer inclui o Pinterest, Shopify, Twilio, Yelp, LinkedIn, PagerDuty, DocuSign, Wix, Fiverr e Toast e conta com mais de 18 bilhões de dólares em ativos sob gestão. A Bessemer possui equipes de investidores e parceiros localizados em Tel Aviv, Silicon Valley, São Francisco, Nova York, Londres, Hong Kong, Boston e Bangalore. Nascida a partir das inovações no aço há mais de um século, a história da Bessemer proporcionou aos seus parceiros a oportunidade de celebrar e examinar minuciosamente as suas melhores decisões de investimento (veja Memos) e também aprenda com os seus erros (veja Anti-Portfolio).

Sobre a Forbes

A Forbes defende o sucesso celebrando aqueles que o fizeram, e aqueles que aspiram fazê-lo. A Forbes reúne e seleciona os líderes e empreendedores mais influentes que estão impulsionando mudanças, transformando negócios e causando um impacto significativo no mundo. A marca Forbes hoje atinge mais de 140 milhões de pessoas em todo o mundo por meio do seu jornalismo confiável, eventos exclusivos LIVE e Forbes Virtual, além de programas de marketing personalizados e 43 edições locais licenciadas em 69 países. As extensões de marca da Forbes Media incluem contratos de licenciamento imobiliário, educacional e de serviços financeiros.

Sobre a Salesforce Ventures

A Salesforce Ventures ajuda os fundadores empreendedores a construírem empresas que reinventam a maneira como o mundo funciona. Durante mais de 15 anos, investimos e fizemos parcerias com mais de 400 das empresas de software empresarial mais determinadas do mundo, desde o início até o IPO, incluindo Airtable, Databricks, DocuSign, Guild Education, Hopin, monday.com, nCino, Snowflake, Snyk, Stripe, Tanium e Zoom. A Salesforce Ventures tira proveito das nossas décadas de experiência em cloud e das relações de longo prazo com os principais tomadores de decisão em milhares de empresas em todo o mundo para dar às empresas do nosso portfólio uma vantagem adicional, ajudá-las a construir credibilidade e acelerar o crescimento. A Salesforce Ventures tem um portfólio de 5 bilhões de dólares com mais de 300 empresas em mais de 25 países, e conta com escritórios no mundo inteiro, inclusive em São Francisco, Irvine, Nova York, Londres, Tóquio e Sydney. Siga @SalesforceVC e saiba mais em http://www.salesforceventures.com.

