É possível amenizar a fadiga física e mental na menopausa

De acordo com a Drª Bethania Maia, Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela FEBRASGO, é cada vez mais comum receber queixas de suas pacientes acerca de sintomas como cansaço, falta de ânimo, perda de concentração, exaustão mental e a tão temida queda da libido.

A menopausa é uma fase significativa na vida das mulheres, marcada por diversas mudanças físicas e emocionais. Entre os sintomas mais comuns, além das ondas de calor, destacam-se a insônia, fadiga física e mental e a perda do desejo sexual. Estes sintomas podem impactar negativamente a qualidade de vida e o bem-estar das mulheres. Entender suas causas é fundamental para encontrar estratégias eficazes de manejo e tratamento.

Esta fase, embora desafiadora para a mulher, pode ser gerenciada de maneira eficaz com o entendimento e a abordagem adequada dos seus sintomas. A fadiga física e mental e a perda do desejo sexual não precisam ser aceitas como inevitáveis. Com o suporte adequado, as mulheres podem redescobrir o prazer e a disposição durante essa fase da vida.

Embora a reposição hormonal seja frequentemente recomendada, nem todas as mulheres são indicadas para esse tratamento, e muitas preferem alternativas não hormonais devido aos seus riscos. Neste caso, a mudança de estilo de vida e a suplementação se apresentam como uma excelente estratégia para proporcionar uma vida com mais qualidade.

Ativos como o feno-grego, por exemplo, proporcionam a regulação da síntese de testosterona, hormônio que atua na libido e vitalidade feminina. Além disso, uma revisão da literatura revelou que a suplementação desse ativo aumenta força e resistência muscular, sendo um excelente aliado para quem busca praticar atividade física.

A coenzima Q10 é uma molécula antioxidante essencial para a produção de energia celular, ajudando a combater a fadiga e melhorar a performance física e mental. Sua ação antioxidante neutraliza radicais livres, promovendo longevidade e saúde integral. Além disso, estudos indicam que a Q10 pode melhorar a saúde vascular, controlando a pressão arterial e a rigidez dos vasos.

Almejando proporcionar uma melhor qualidade de vida para a mulher, a Dita Cuja desenvolveu um nutracêutico que reúne estes e outros ingredientes que fornece mais energia, disposição e foco, combatendo a fadiga crônica, a baixa libido e resgatando a vitalidade feminina.

