UniFECAF inaugura novo campus com presença de Mc Daniel

O Centro Universitário UniFECAF oficializou nesta quinta-feira (1º de agosto) a inauguração de um novo campus no centro de Taboão da Serra. Com a conclusão das obras, que já tinham sido parcialmente entregues e utilizadas pelos alunos, agora o campus conta com espaços interativos que também é aberto ao público. A inauguração foi marcada pela realização de um grande evento que contou com a presença de cerca de 800 convidados, incluindo o Mc Daniel, o novo garoto propaganda. Influenciadores, imprensa, representantes de escolas estaduais da região e alunos estiveram presentes para celebrar a ocasião.

Além do Mc, a roda de conversa contou com Carol Siqueira (influencer local, aluna e embaixadora da marca), Vinicius (empresário do artista), Marcel (CEO da UniFECAF) e Yago Suzart, (aluno e também embaixador da marca). O novo garoto propaganda da UniFECAF trouxe um toque especial à celebração, compartilhando um pouco da sua perspectiva de carreira, sucesso e futuro. Seu comparecimento contribuiu para o evento e fortaleceu o vínculo entre o artista, a instituição e a comunidade local, considerando que ambos têm origem em Taboão da Serra.

“O campus conceito deve elevar o padrão educacional da região, proporcionando um ambiente que inspira inovação, criatividade e colaboração. Acreditamos que isso atrai talentos não só de estudantes, mas também de pesquisadores e professores de alto nível. Além disso, esperamos fomentar parcerias com empresas, criando um ecossistema de inovação onde a academia e o mercado de trabalho possam colaborar para resolver desafios reais e criar novas oportunidades” , detalha Michele Ortunes - Arquiteta do projeto.

O objetivo do novo campus é não ser apenas um espaço para estudos, mas também um local de interação aberto a todo o público. Além das salas de aulas e laboratórios, agora também contém pista de boliche, barbearia, design de sobrancelhas, estúdio de tatuagem e piercing, arena de eventos, espaços instagramáveis, servindo como um local de convivência para os habitantes de Taboão da Serra e região.

"Estudar não precisa ser sério nem chato, acreditamos que nosso aluno de graduação presencial tem que viver a melhor fase da vida dele no campus. Então assim, o novo campus tem todos esses espaços, é um projeto bem bacana com essa cara nossa de Edutainment (Educação + Entretenimento). A nossa sede já possui estes espaços, é bem colorida e ficamos felizes com a experiência dos alunos nesses espaços", afirma Marcel Gama - CEO da UniFECAF.

O novo campus foi idealizado com base na cultura edutainment, que combina aprendizado e entretenimento. A UniFECAF acredita que um ambiente de aprendizado dinâmico e envolvente pode aumentar a motivação e o desempenho dos alunos. “Com um design focado em bem-estar e inovação, o campus possui espaços verdes, áreas de lazer e instalações contribuirão para um ambiente saudável e estimulante. A integração de elementos de edutainment ajudará a criar um espaço onde aprender é divertido e onde o bem-estar é uma prioridade”, explica Michele.

A UniFECAF, com mais de 7 mil alunos no presencial e 30 mil na modalidade EAD, busca continuar seu crescimento. De acordo com uma pesquisa do blog Mindminers, 38% dos entrevistados questionam a eficácia de provas e do modelo de ensino convencional para avaliar e desenvolver o conhecimento. Com base nesse dado, a UniFECAF considera que o novo campus poderá contribuir para a evolução dos modelos de ensino superior e poderá se tornar um ponto de referência em Taboão da Serra.

Website: https://www.unifecaf.com.br/