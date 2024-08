Mercado imobiliário da Zona Sul do Rio cresce em 2024

O mercado imobiliário da Zona Sul do Rio de Janeiro vive um momento de renovação e crescimento. Em 2024, a região tem atraído a atenção de investidores e compradores, resultando em um aumento substancial nas negociações de compra e venda de imóveis. A revitalização do mercado é impulsionada por diversos fatores, incluindo melhorias na infraestrutura, aumento da segurança pública e a crescente demanda por imóveis de alto padrão. A combinação dessas condições favoráveis faz da Zona Sul o epicentro desse renascimento imobiliário.

Conforme levantamento do Sindicato da Construção Civil fluminense (Sinduscon-Rio), em 2023, o mercado imobiliário da cidade apresentou um forte aquecimento nas atividades de venda. As vendas de unidades residenciais registraram um aumento de 18%, apesar de uma diminuição de 16% nos lançamentos. Em dezembro de 2023, as vendas na capital aumentaram 50%. O Sinduscon-RJ espera números ainda mais positivos em 2024, atribuindo o otimismo à redução da taxa de juros.

Laiza Delduque, gerente de vendas da CEMA Imobiliária, uma tradicional imobiliária no Flamengo, destaca que "estamos observando um aumento expressivo na procura por imóveis na Zona Sul. É uma combinação de diversos fatores como o aquecimento de alguns setores da economia e melhorias na região". Ela explica que a revitalização do mercado imobiliário é impulsionada pela procura por imóveis de alto padrão, demanda por imóveis comerciais e contínuo investimento na infraestrutura da Zona Sul.

Em apenas dois meses, onze novos estabelecimentos gastronômicos foram abertos na Zona Sul do Rio de Janeiro, incluindo padarias, pizzarias e restaurantes. Além disso, novos empreendimentos imobiliários têm surgido na região, combinando as vantagens do local com o conforto de apartamentos modernos. As melhorias urbanas e o investimento em segurança pública aumentaram a atratividade da área, tornando-a um destino ainda mais desejável para morar.

Um exemplo claro desse fenômeno é a valorização acelerada dos bairros do Flamengo e Botafogo. Segundo a Veja Rio,o Flamengo, com sua praia, o Aterro e suas áreas verdes, teve um aumento de 21% nas vendas em 2022, revelando o interesse crescente dos investidores. Botafogo, classificado em terceiro lugar, destaca-se pela enseada com vista para o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara, além de suas instituições culturais e se consolida como um polo cultural e gastronômico. “A segurança e a variedade de opções de lazer e cultura fazem do Flamengo e de Botafogo escolhas muito desejadas por famílias e jovens profissionais. A revitalização dessas áreas atrai novos moradores e valoriza os imóveis, atraindo investidores", explica Laiza. "Comprar um imóvel em Botafogo ou no Flamengo é considerado um investimento seguro”, afirma Laiza.

Segundo Laiza, a Zona Sul segue tendo atrativos para investidores e moradores. "Escolas de renome, transporte conveniente e serviços essenciais a poucos passos de distância tornam a região atrativa para quem busca equilíbrio entre trabalho e lazer. A facilidade de acesso a serviços e a infraestrutura de transporte eficiente tornam a vida mais prática e agradável", completa Laiza.

De acordo com Laiza, o renascimento imobiliário da Zona Sul do Rio de Janeiro é uma tendência que veio para ficar. "Essas projeções nos fazem acreditar que o mercado imobiliário da Zona Sul manterá seu dinamismo, atraindo cada vez mais investidores e compradores em busca de um excelente negócio ou de um lugar para chamar de seu. A área, com certeza, consolida-se como uma das mais desejadas e valorizadas do Brasil", conclui.

