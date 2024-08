Entidades do comércio realizam Mutirão Nacional de Emprego

O Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga-SP) está unindo forças com a União Geral dos Trabalhadores (UGT), que irá realizar o Mutirão Nacional de Emprego 2024, entre os dias 12 e 16 de agosto de 2024, na sede do Sindicato dos Comerciários de São Paulo (SECSP), na Rua Formosa, 99, Anhangabaú, São Paulo/SP.

O Sincovaga estará presente com uma equipe do Varejo Contrata, plataforma criada pela entidade onde os estabelecimentos do setor varejista de alimentos podem divulgar as vagas de emprego disponíveis, sem custo para os candidatos e para os empregadores.

“O Mutirão Nacional de Emprego é uma iniciativa social de importância, porque une entidades sindicais de trabalhadores e de empresários, buscando resolver a situação do emprego e de colocação nas empresas para milhares de brasileiros. É um alcance relevante, mostrando que o sistema sindical produz resultados sociais significativos”, avalia Alvaro Furtado, presidente do Sincovaga.

“O Mutirão é uma chance única de promover a inclusão social e oferecer vagas de emprego para milhares de trabalhadores e trabalhadoras em nossa comunidade. Com a colaboração das entidades sindicais parceiras, podemos potencializar o alcance e o impacto da iniciativa, trazendo novas perspectivas e esperança para muitos”, afirma Ricardo Patah, presidente do SECSP.

“A colaboração entre as entidades ajuda a identificar e divulgar um número maior de vagas de emprego, pois os sindicatos patronais têm conexões diretas com as empresas. É possível alinhar melhor os perfis dos candidatos com as necessidades das companhias, aumentando as chances de contratação para os trabalhadores”, explica Cleonice Caetano Souza, Diretora de Assistência Social e Previdência do SECSP.

Ela destaca ainda a importância das estratégias conjuntas de inclusão de todos os grupos em vulnerabilidade e invisibilidade, para a criação de um ambiente de trabalho mais justo e produtivo. “O Mutirão atrai jovens em busca do primeiro emprego, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, população negra, imigrantes, refugiados, egressos e desempregados de longa data, promovendo a diversidade e a inclusão, oferecendo oportunidades para uma gama enorme de candidatos”, completa a diretora do SECSP.

Serviço:

Mutirão Nacional de Emprego 2024

Data: 12 a 16 de agosto de 2024

Local: Sindicato dos Comerciários de São Paulo

Endereço: Rua Formosa, 99, Anhangabaú, São Paulo/SP.

Mais informações no site www.ugt.org.br/mutirao, pelo e-mail mutiraonacional@gmail.com ou pelo telefone/WhatsApp: (11) 2111-1855.

Website: http://www.ugt.org.br/mutirao