Nova Diretoria Nacional da ABES toma posse para o biênio 2024-26

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES empossou, na última quinta-feira, 1º de agosto, sua nova Diretoria Nacional e Conselhos para o biênio 2024-26, que neste período será liderada pelo engenheiro Marcel Costa Sanches.

Com presença de autoridades, especialistas e profissionais representantes de empresas e instituições do setor de saneamento no Brasil, a solenidade foi realizada no Espaço Kaza Fendi, em São Paulo, capital, com cerca de 300 convidados.

Ressaltando o papel e a importância da entidade para o desenvolvimento do setor, além do presidente nacional da ABES, Marcel Costa Sanches, e do ex-presidente Alceu Guérios Bittencourt (2020-24), discursaram na cerimônia as seguintes autoridades: Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, representando o governador Tarcísio de Freitas; Filipe de Mello Sampaio Cunha, diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Bruno D’Abadia, diretor de Regulação e Novos Negócios da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), representando o presidente André Salcedo; Karla Bertocco, presidente do Conselho de Administração da Sabesp; Sérgio Antônio Gonçalves, secretário executivo da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe); Christianne Dias Ferreira, diretora executiva da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon-Sindcon); Vinícius Benevides, presidente da Associação Brasileira de Agências Reguladoras (Abar); Benedito Braga, presidente Honorário do Conselho Mundial da Água. Por vídeo, participaram Kala Vairavamoorthy, diretor executivo da International Water Association (IWA) e Jose Luis Inglese, presidente da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental (AIDIS).

"É com imenso orgulho e profundo senso de responsabilidade que assumo a presidência da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental", frisou o novo presidente Marcel Sanches em seu discurso. "O futuro do saneamento no Brasil passa, inegavelmente, pela ABES. Nossa associação tem um importante papel na construção de políticas públicas que garantam o acesso universal ao saneamento básico de qualidade. Acreditamos que a união de esforços entre governo, iniciativa privada e sociedade civil é essencial para alcançar esse objetivo", reforçou o engenheiro.

Marcel enfatizou ainda que a Associação não defende interesse de nenhum grupo específico ou segmento de mercado, mas sim o saneamento. "A ABES é uma entidade essencialmente técnica e apartidária", disse.

Os membros da nova Diretoria Nacional da ABES (gestão 2024-26) são:

Presidente - Marcel Costa Sanches (SP)

Vice-presidente - Vanessa Brito Silveira Cardoso (BA)

Secretário-geral - Josivan Cardoso Moreno (RN)

Secretário-geral Adjunto - Álvaro José Menezes da Costa (AL)

Tesoureiro-geral - Luiz Roberto Gravina Pladevall (SP)

Tesoureira-geral adjunta - Maria Lúcia Bernardes Coelho Silva (RS)

Diretor Regional Sul - Luiz Henrique Bucco (PR)

Diretora Regional Sudeste - Karine Diniz Soares (MG)

Diretor Regional Centro-Oeste - Mário Cézar Guerino (GO)

Diretora Regional Nordeste - Maria Geny Formiga de Farias (RN)

Diretor Regional Norte - Rainier Pedraça Azevedo (AM)

Website: https://www.abes-dn.org.br/