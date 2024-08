Empresa lança imersão para consultores e empreendedores

A sobrecarregada rotina operacional é um desafio para donos e gestores no Brasil. Isto porque, além de muito desgastante, acaba limitando o potencial de crescimento e o aproveitamento das diversas oportunidades em seu setor. Nesse sentido, é comum o empreendedor sofrer com a incapacidade de dar o próximo passo para expandir seus horizontes.

Com isso em mente, a Auddas, pela segunda vez, lança, nos dias 29 e 30 de Agosto, a imersão "Como Desenvolver uma Consultoria de Sucesso", projetada para empreendedores que buscam quebrar as barreiras da execução e alcançar a escalabilidade. Embora seja direcionada principalmente para empreendedores do ramo de Consultoria, é possível se beneficiar desta imersão mesmo quem atua em outros tipos de negócio, como contabilidade, advocacia, consultoria financeira, clínicas médicas, corretagem de seguros, arquitetura, entre outros.

Com 12 horas de aulas presenciais, o curso acontecerá em São Paulo e será ministrado por Julian Tonioli, o “Mentor dos Mentores”, segundo o G4. O conteúdo condensa toda a experiência de mais de 20 anos enquanto empreendedor e investidor anjo.

“Muitos empreendedores e donos de consultorias enfrentam esse desafio diariamente, sentem-se presos na rotina da execução, tendo que atuar tanto na venda quanto na entrega dos serviços. Essa situação acaba limitando o potencial de crescimento e escalabilidade dos negócios, tornando-se extremamente frustrante e desgastante”, comenta Tonioli.

A programação inclui tópicos como: a dinâmica básica de um negócio de consultoria; o core do negócio de consultoria e ao seu redor; desafios e problemas típicos de consultorias e negócios de serviços especializados; modelos de remuneração e estruturação de planos de partnership, além de dicas e estratégias como crescer e gerar escala.

“Nosso objetivo é ajudar os empreendedores a aproveitar as oportunidades do setor e dar o próximo passo para expandir seus horizontes. O segredo é atuar de forma estratégica e para isso”, explica o mentor.

Como Desenvolver uma Consultoria de Sucesso contempla também uma mentoria coletiva (Q&A / Hot Seat) e exclusivo coquetel de encerramento, com o propósito de ser uma oportunidade para construção de networking no setor. O encontro acontecerá no Hotel Mercure - São Paulo/SP (Vila Olímpia) e as inscrições podem ser obtidas pelo link.

