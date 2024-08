Salão Rio de Interiores divulga programação da segunda edição

Com o tema Inteligências: ancestral, artificial e colaborativa, a 2ª edição do Salão Rio de Interiores reúne, entre os dias 6 e 8 de agosto, profissionais do segmento para refletir as influências das diversas inteligências na Arquitetura de Interiores, além de apresentar as novidades e tendências mais atuais do setor em sua área de exposição.

O evento, realizado pela Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura do Rio de Janeiro (AsBEA/RJ) e pelo Departamento Rio de Janeiro do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ), acontecerá na sede IAB-RJ, no Flamengo, que no século XIX abrigou a Companhia de Ferro Carril Jardim Botânico. O ingresso para os três dias de evento custa R$ 30 e pode ser adquirido pelo Sympla. Associados AsBEA/RJ e IAB-RJ têm 50% de desconto.

Em todos os dias, o credenciamento será aberto ao meio-dia. Às 13h, ocorrerão workshops; as mesas-redondas, quatro por dia, acontecem às 14h, 15h30, 17h e 19h, sempre com intervalos de 20 minutos entre uma e outra. O encerramento na terça e quarta-feira será às 20h30 e na quinta às 21h.

Na terça, dia 06, a programação será aberta às 12h30 por Marcela Abla e Sonia Lopes, presidentes do IAB-RJ e da AsBEA/RJ, respectivamente. A arquiteta e designer Nathalia Lia e o designer Leonardo Sidaoli falam sobre a criação da marca do Salão às 12h50. Em seguida, às 13h, as diretoras da CASACOR Rio se juntam aos representantes do CAU/RJ, da Ademi, da Firjan e do MAM Rio para breve fala institucional.

Moema Loures, da ARTO Arquitetura, especializada em arquitetura e saúde, Rodrigo Sambaquy e Flávio kelner, estes da RAF Arquitetura, especializada em arquitetura hospitalar e residências para terceira idade, participam da primeira mesa-redonda do Salão às 14h. Com o tema Interiores institucionais: clínicas e hospitais, a atividade vai contar com mediação de Marcela Abla.

A segunda mesa vai refletir sobre Neuroarquitetura às 15h30. A mediação é de Sonia Lopes, com participação de Katia Fugazza, diretora da Orion Arquitetura, especializada em ambientes de saúde, e de Juliana Neves, autora do livro “Arquitetura sensorial: a arte de projetar para todos os sentidos”. Depois, às 17h, Ana Adriano, presidente da ABD, e a arquiteta e apresentadora do GNT Leila Bittencourt sobem ao principal palco do Salão para falar sobre A influência das Cores no Design, com mediação da jornalista Simone Raitzik. A última mesa-redonda do dia está prevista para ocorrer às 19h. Com o tema Paisagismo para o Bem-Estar Emocional, vai contar com as participações da Embyá Paisagens e Ecossistemas e da Burle Marx Escritório de Paisagem, com mediação de Fernando Mungioli, Publisher da Revista PROJETO.

A programação de quarta-feira, 7 de agosto, começa às 12h30 com o Workshop Gestão para Escritórios de Interiores, ministrado por Sonia Lopes. O jornalista Sérgio Zobaran comanda a mesa-redonda Mobiliário Brasileiro, a partir das 14h, com a presença de Fernando Mendes, designer, arquiteto e marceneiro, e Andrea Fasanello, da Ricardo Fasanello Design. Design e tecnologias sustentáveis é o tema da mesa seguinte, às 15h30. Participam do debate Luiza Godoy, coordenadora da Pós-graduação em Design de Interiores Contemporâneo do Instituto Europeo de Design, e Luiza Bomeny, do Instituto Marangoni. Às 17h, acontece a mesa-redonda Colecionismo: como criar uma coleção, com mediação da jornalista Livia Breves e participações de Fábio Szwarcwald, gestor cultural e fundador da A.ponte Cultech, e do arquiteto e colecionador Chicô Gouvea. A mesa-redonda Marcenarias, às 20h30, terá condução da arquiteta Bel Lobo e vai reunir o arquiteto e urbanista Ivo Mairene, sócio-fundador do escritório Mareines Arquitetura, e o artista visual e designer Rodrigo Calixto.

A FIRJAN inicia as atividades do último dia do Salão Rio de Interiores com workshop BIM em projetos de interiores, às 12h30. Ronaldo Ferreira, diretor de redação da Revista Kaza, conversa com o designer industrial Rodrigo Erthal e a arquiteta Maria Mahmoud, especialista em workplace design, sobre IA Nos Projetos de Interiores às 14h. A programação segue com a mesa Interiores inclusivos, museus e expografia, com Marina Piquet, IDG do Jardim Botânico e Museu do Amanhã, e Gisele de Paula, do Museu de Arte do Rio. Às 17h, a jornalista e curadora Lucia Gurovitz recebe o diretor de TV e teatro Alberto Renault para debater o tema Brasilidade. A última mesa-redonda do evento acontece às 19h. O arquiteto e urbanista Pablo Benetti recebe o arquiteto Miguel Pinto Guimarães e o iluminador Maneco Quinderé para um bate-papo sobre Iluminação.

Com realização da AsBEA-RJ e do IAB-RJ, o 2º Salão Rio de Interiores tem apoio comercial da Prosperar, apoio institucional do CAU/RJ, Ademi-RJ, Firjan-RJ, CASACOR RJ, Instituto Europeo di Design do Rio de Janeiro, do Escritório de Paisagismo Horto Girassol, da Aromatizar – Aromatização de Ambientes, além de patrocínio de CasaShopping.

Website: https://tinyurl.com/2salaorio