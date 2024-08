Pesquisa: 79% dos brasileiros compraram infoprodutos em 2023

O Brasil está ganhando cada vez mais destaque no consumo de produtos digitais. Segundo um estudo divulgado pela Hotmart e publicado no site Jornal GGN, 79% dos brasileiros adquiriram infoprodutos em 2023. O estudo ainda revela que, apenas em 2022, mais de 20 milhões de pessoas compraram um curso ou algum tipo de consultoria on-line. A tendência é que esse número continue crescendo em 2024, especialmente no campo "cursos, capacitações e consultoria".

Em muitos casos, esses infoprodutos são criados ou até mesmo oferecidos por influenciadores, que estão crescendo cada vez mais no cenário do comércio eletrônico. Além disso, eles possuem bastante influência nas compras feitas pelos consumidores brasileiros.

"O e-commerce está em constante evolução, e os influenciadores são cada vez mais parte desse grande segmento. Com o alcance obtido por muitos deles, o trabalho em conjunto se torna uma estratégia a ser avaliada por aqueles que atuam nesse mercado", avalia Ricardo Dias, vice-presidente de marketing da HostGator Brasil, empresa especializada em domínios e hospedagem de sites.

A importância da apresentação

Para se destacar nesse cenário, mais que uma boa oratória, é preciso criar uma página de captura que chame a atenção do consumidor. Por isso, a HostGator e a Escola de Sites vão realizar uma live nesta quinta-feira (8) mostrando como dar vida a este tipo de site utilizando o WordPress.

A proposta da transmissão é dar dicas de elementos importantes para esse tipo de página, além de mostrar como fazer as configurações do site para deixá-lo pronto para navegação.

Live: Como criar uma página de captura no WordPress

Quando: 8 de agosto, às 18h, neste link

