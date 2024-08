A Fundação Cultural Latin GRAMMY® concedeu a Bolsa de Estudo Sebastián Yatra ao contrabaixista cubano Leo Luna Roblejo durante uma cerimônia especial em Miami, apresentada pela premiada jornalista Pamela Silva, e patrocinada pela Loud And Live como parte de seu compromisso de US$ 1 milhão ao longo de cinco anos. Yatra, ganhador do Latin GRAMMY® e indicado ao GRAMMY®, apresentou-se ao lado de Luna Roblejo e de outros bolsistas e ex-alunos.

Também conhecida como Bolsa de Estudo Prodígio e patrocinada anualmente por um ícone da música latina, foi criada há dez anos para apoiar a educação musical e os gêneros musicais latinos. Tem um valor máximo de US$ 250 mil e permite que Luna Roblejo faça um curso de bacharelado na Berklee College of Music, em Boston, a partir deste outono. Além disso, a bolsa de estudo cobre os custos de matrícula, hospedagem, alimentação e serviços complementares que incluem orientação contínua e oportunidades de aprendizado oferecidas em parceria com a Fundação Cultural Latin GRAMMY. Os patrocinadores anteriores incluem: Nicky Jam (2023), Sofia Carson (2022), Juanes (2021), Julio Iglesias (2020), Emilio e Gloria Estefan (2019), Carlos Vives (2018), Miguel Bosé (2017), Juan Luis Guerra (2016) e Enrique Iglesias (2015).

Luna Roblejo, que reside em Miami, foi selecionada pelo Comitê de Bolsas de Estudo da Fundação entre um grupo altamente competitivo de centenas de candidatos de todo o mundo. Desde sua criação, a Fundação Cultural Latin GRAMMY destinou uma soma extraordinária de mais de US$ 10 milhões em bolsas de estudo, subvenções, instrumentos musicais e programas educacionais nos Estados Unidos e na Iberoamérica.

"É com imenso orgulho que concedemos nossa décima Bolsa de Estudo Prodígio, enquanto continuamos a celebrar uma década da missão inabalável da Fundação de apoiar e cultivar a próxima geração de criadores de música latina", disse Raquel "Rocky" Egusquiza, diretora executiva da Fundação Cultural Latin GRAMMY. "Somos profundamente gratos pela generosidade de artistas respeitados, como Sebastián Yatra, que oferece a esses talentosos estudantes de música a oportunidade de seguir seus sonhos e levar adiante o rico legado da música latina."

"Fazer parte desta incrível iniciativa junto com a Fundação Cultural Latin GRAMMY, que apoia os jovens em sua jornada para realizar seus sonhos na música, é uma honra", compartilhou Yatra. "A música tem o poder de mudar vidas e unir culturas, e estou animado para ver como esses jovens, como Leo, levarão adiante o legado da música latina com paixão e dedicação. Sou grato pela oportunidade de contribuir para sua educação e desenvolvimento artístico", acrescentou.

"A música tem sido minha vocação e minha paixão desde que eu era uma criança, e ter a oportunidade de realizar meu sonho graças ao apoio de Sebastián Yatra e da incrível Fundação Cultural Latin GRAMMY está além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado", disse Luna Roblejo. "Estou empenhado em deixar todos vocês orgulhosos e vou aproveitar ao máximo essa oportunidade, trabalhando duro todos os dias tirar o maior proveito possível desse presente."

A Fundação também anunciou os beneficiários de suas bolsas de estudo anuais Talento para Matrícula, Assistência para Matrícula, Bulova e Gibson Gives — com fundos adicionais da First Horizon e do Arturo Sandoval Institute — que concedem a 43 estudantes talentosos de diversas origens a oportunidade de estudar em algumas das instituições musicais mais prestigiadas do mundo.

Agraciados com a Bolsa de Estudo Talento para Matrícula:

Os três alunos a seguir receberão, cada um, a uma Bolsa Talento para Matrícula, com valor máximo de US$ 120 mil, que custeará as mensalidades de quatro anos de estudo na universidade, faculdade ou instituição de música de sua escolha, e incluirá serviços complementares fornecidos pela Fundação:

Abraham Jiménez Sánchez, pianista da República Dominicana

Marcos Castilla Jiménez, pianista da Espanha

Melany Fiorella Cisneros Fernández, tocadora de baixo do Peru

Agraciados com a Bolsas de Estudo Assistência para Matrícula, Bulova e Gibson Gives:

Além disso, os 40 estudantes a seguir receberão a Bolsa de Estudo Assistência para Matrícula, uma bolsa única com um valor máximo de US$ 12.500 para os custos de matrícula na universidade ou faculdade de sua escolha, e inclui serviços complementares fornecidos pela Fundação. A Bulova patrocinará uma Bolsa de Assistência para Matrícula e a Gibson Gives, a divisão filantrópica da Gibson, patrocinará três Bolsas de Assistência para Matrícula de até US$ 12.500 cada, além de um instrumento Gibson ou Epiphone de presente, para alunos que estejam estudando música com o violão elétrico ou acústico como seu instrumento principal:

NOME INSTRUMENTO PAÍS FACULDADE/UNIVERSIDADE Andrés Felipe Palacios Violão Colômbia Peabody Institute of The Johns Hopkins University Pedro Henrique Cheik Costantin Violão Brasil Faculdade de Música Souza Lima Pedro Secco Violão Brasil Berklee College of Music Adrian Delgado Piano Venezuela Berklee College of Music Alberto Barba Piano Espanha Manhattan School of Music Andrés Guerra Violão Venezuela Mannes School of Music at The New School Carla Chiang Piano República Dominicana Berklee College of Music Carlos Chacon Violino Venezuela Roosevelt University Cobe Isai Banda Salcido Violão México Tecnológico de Monterrey, México Cristian Tamblay Bateria Chile New York University Daniel Olivero Voz Venezuela Art House Academy Dora Oliva Devoghel Violino Venezuela New England Conservatory Eduardo de Abreu Moro Violão Brasil New York University Estevan Olmos Percussão Estados Unidos University of Southern California Filipe Gomes da Silva Trombone Brasil Faculdade de Música Souza Lima Franco Dilmé Romero Saxofone Cuba University of North Carolina Greensboro Guillermo Wan Baixo Equador Berklee College of Music Héctor Moreno Guerrero Piano República Dominicana Berklee College of Music João Vítor Aredes Martins Paulo Bateria Brasil Faculdade de Música Souza Lima Juan Bautista Saus Ruiz Saxofone Espanha Eastman School of Music Juan Diego Alvan Madueño Piano Peru Los Angeles College of Music Laia Martínez Gelabert Baixo Espanha Berklee College of Music Laura Victoria Arean Piano Cuba Schulich School of Music, Canada Lorenzo Curik Bateria Argentina Berklee College of Music Lucía Gregorio Voz Espanha Centro Superior Música Creativa Luis González Violoncelo Venezuela Roosevelt University Manuela Sánchez Goubert Voz Colômbia Berklee College of Music María Jose Insuasti Voz Colômbia Concordia University Irvine María Medina Piano Cuba Berklee College of Music Marien Femerling García Piano México Manhattan School of Music Marina Marchi Silveira Voz Brasil Faculdade de Música Souza Lima Murilo Reis Teixeira Piano Brasil Faculdade de Música Souza Lima Pau Jorba Bonastre Saxofone Espanha Mannes School of Music at The New School Octavio Mujica Violoncelo Venezuela San Francisco Conservatory of Music Pia Ella Odar Ruiz Baixo Peru Berklee College of Music Rafael Nocedo Piano Cuba Berklee College of Music Sergio de Miguel Piano Espanha Columbia College Chicago Simón Martínez Piano Equador Berklee College of Music Sofía Almeida Voz Portugal Berklee College of Music Andrés Escalona Baixo Colômbia Berklee College of Music

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma organização filantrópica 501(c)(3) criada por A Academia Latina da Gravação™ com a visão de se tornar uma divulgadora global da educação musical e de empoderar as comunidades por meio da música e da cultura latinas. Em 2024 a Fundação celebrará seu décimo aniversário, e durante a última década cultivou a próxima geração de criadores de música latina por meio de bolsas de estudo, programas educacionais e subvenções que promovem a música latina e celebram seu rico patrimônio cultural. Até o momento, a Fundação já doou mais de 10 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para obter mais informações ou fazer uma doação, acesse latingrammyculturalfoundation.org ou nossa página no Facebook. Siga-nos também em @latingrammyfdn no X e no Instagram, e em Fundação Cultural Latin GRAMMY no Facebook e LinkedIn.

SOBRE SEBASTIÁN YATRA:

Sebastián Yatra é uma das principais forças da música latina atual. O cantor e compositor nascido na Colômbia mostrou que não há limites para sua arte e composição por meio de seus sucessos que exploram sons que abrangem o gênero latino, incluindo influências de música pop, urbana e tradicional. Desde o lançamento de seu álbum de estreia Mantra em 2018, as músicas de Yatra acumularam mais de 37 bilhões de streams combinados em todas as plataformas de música digital e 26 certificações da RIAA. Em 2022, ele ganhou dois Latin GRAMMYs®, incluindo Melhor Álbum Vocal Pop por seu terceiro LP Dharma, que também foi indicado para Melhor Álbum Pop Latino na 65.ª Entrega Anual do GRAMMYs®. No mesmo ano, "Dos oruguitas", a música que Yatra cantou no filme Encanto, da Disney, foi indicada ao Oscar e ele a cantou no palco. Seus sucessos recentes incluem "Energía bacana", que ele interpretou na 25.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY®, e "VAGABUNDO", que recebeu o certificado de Platina Latina nos EUA. O talentoso artista, que está no topo das paradas, colaborou com uma variedade de músicos, incluindo John Legend, Rita Wilson, Jonas Brothers, Michael Bublé, Ricky Martin, Carlos Vives, Myke Towers, Manuel Turizo, entre outros, e atualmente está trabalhando em seu quarto álbum.

