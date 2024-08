Brasileiro vence diversos prêmios de tatuagem na Flórida

O tatuador brasileiro Wilson Junior, de 39 anos, foi um dos grandes vencedores do “Villain Arts Tattoo Festival”, na Flórida, no primeiro semestre do ano. Na edição de Orlando, que ocorreu em julho, Wilson foi eleito campeão em quatro categorias: XL Black, Sleeve, Geometric, com um desenho geométrico tridimensional (3D) e inovador para o estilo; e Chest, com um desenho de mandala e hexágonos tridimensionais em todo o peitoral.

Em abril, o brasileiro participou pela primeira vez do festival, em Jacksonville, onde ficou em primeiro lugar na categoria Sleeve e conquistou o prêmio de “Melhor Tatuagem do Dia”, no sábado. Além disso, Wilson ficou em segundo lugar na categoria “Melhor Tatuagem do Evento”, conquistando no total 13 troféus concedidos pelo Villain Arts, considerado um dos maiores organizadores de eventos de tattoo nos EUA.

“Me sinto extremamente honrado por ter meu trabalho reconhecido e respeitado nos EUA, um país com incontáveis profissionais de nível artístico altíssimo e criações tão singulares”, fala Wilson Junior. Natural de Inhumas, Goiás, o tatuador chegou na Flórida em outubro de 2023, onde trabalha a convite do estúdio Eternal Devotion Tattoos, em Orlando.

Especializado também em cover-up, técnica para cobrir tatuagens antigas e indesejadas, bem como cicatrizes, Wilson afirma que ser brasileiro ajuda no mercado internacional. “A cobertura é um tipo de tattoo que a maioria dos tatuadores não gosta de fazer porque envolve anatomia e o desenho precisa ser ‘freehand’, feito à mão livre” explica. “Brasileiro tem boa improvisação para resolver problemas”, diz.



Nos EUA, um dos países com o maior número de estúdios de tattoo no mundo, o setor de tatuagens cresceu cerca de 5.1% em 2023. A informação é da IBISWorld.

