Megacana 2024 chega com programação diversificada

A Megacana Tech Show Brasil acontece nos dias 07 e 08 de agosto, na sede da Canacampo, em Campo Florido (MG). Na programação constam palestras, painéis técnicos, podcast, muito network e as informações atualizadas do setor sucroenergético e do agronegócio.

De acordo com o presidente da Canacampo, Juninho de Melo, a programação deste ano atende várias demandas do setor sucroenergético. “Fizemos algo diversificado, mas que focam no que é interessante para o setor sucroenergético e de modo geral para o agronegócio. Temos palestras sobre economia, questões quem envolvem manejo, energia, Cbios, e temas motivacionais. É uma programação completa e que atende nosso público”, destacou.

O colunista Oliver Stuenkel palestrará sobre “Os Grandes Desafios da Economia no Agro e no Mundo”, dando um panorama sobre o cenário econômico global para o agronegócio. Ainda no primeiro dia acontecerão mais duas palestras. Sucessão Familiar será o tema a ser tratado por Jorge Nishimura, presidente do Conselho da Jacto. O último painel do dia será com o ex-atleta, comentarista e campeão olímpico, Tande. Ele chega a Megacana com uma palestra motivacional, com o tema: A vida é um jogo de ouro”.

Ainda no primeiro dia ocorrem painéis com as Tradings Czarnikow, Cofco e Alvean, tendo Francisco Vital, da Usina Coruripe, como moderador; e o “Tendências sobre o Mercado de Trabalho e a Gestão de Pessoas”, com Daniela Diniz, diretora da GPTW; e o “Agricultura Regenerativa” com Hayra Reis, gerente de Qualidade Agrícola da BP Bunge e convidados.

O presidente da Siamig Bioenergia, Mário Campos, destaca que a Megacana visa promover o setor bioenergético. "É uma grande satisfação participar da 16ª edição da Megacana, um evento que vem crescendo a cada edição, sempre com o intuito de promover o setor bioenergético. A Megacana não só proporciona um ambiente para a troca de conhecimento e inovação, mas é uma oportunidade para a discussão dos desafios e oportunidades que vivemos, promovendo o desenvolvimento sustentável e eficiente do nosso setor”, ressaltou Mário Campos.

Segundo dia – No dia 08, quinta-feira, a Megacana começa com a entrega do Troféu Megacana para as personalidades que contribuíram com o agronegócio. O evento será prestigiado pelo vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, além de deputados federais e estaduais, bem com prefeitos e vereadores, lideranças classistas, CEOs, profissionais do setor, estudantes e convidados no geral.

Na parte da tarde acontecerão dois painéis técnicos, sendo: “Agroenergia CNA, Faemg e Senar”, com os convidados Eduardo Lunardelli (Produtor Rural), Daniela Vargas (FGV) e José Guilherme (Orplana). Na sequência a Bioenergética Aroeira, através do seu Diretor Agrícola Franciso Ferez Junqueira, apresentará o case de sucesso: “A relevância dos dados primários para a cadeia produtiva”, tendo como convidados representantes das Usinas Coruripe e BP Bunge. Para encerrar a Megacana, Diego Ribas, ex-jogador e comentarista, chega com a palestra “10 e a faixa: liderança e mentalidade de vencedor”.

Para Fábio Lacerda, diretor da Solis Propaganda, agência realizadora do evento, destaca que " a Megacana é um ambiente para conhecimento e para networking. Por isso criamos um ambiente focado em expandir conhecimentos e conexões estratégicas. Nossa programação é planejada para atender às necessidades do setor, oferecendo insights técnicos, administrativos e motivacionais. Aqui os profissionais do agro encontrarão as novidades do mercado”, destacou.

Ainda nesta edição está de volta o Podcast Megacana que entrevistará as autoridades, palestrantes e convidados do evento, com transmissão pelo youtube da feira. O credenciamento do evento já está liberado no site www.megacana.com.br, bem como a programação, que pode ser acompanhada também pelas redes sociais do evento. Entre as empresas patrocinadoras estão: Usina Coruripe, Bayer, Basf, Copercana, Sicoob Cocred (Master), Codemge (Governo de Minas), Carbom Brasil, Stoller, Faemg/Senar e Corteva (Ouro).

