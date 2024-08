Gabi Topázio se apresenta em dez cidades de São Paulo

A cantora e compositora de reggaeton Gabi Topázio está em turnê pelo interior do estado de São Paulo. As apresentações iniciaram-se ainda em 2023, e ao todo, serão dez shows em cidades diferentes.

Os shows fazem parte das comemorações do aniversário das cidades de Cotia, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista, São Lourenço da Serra, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco e Santana de Parnaíba.

As próximas apresentações de Gabi Topázio serão em Santana de Parnaíba, Vargem Grande Paulista e Jandira, nos meses de novembro e dezembro. A turnê segue até o lançamento do novo álbum.

A artista falou sobre a preparação para os shows e a expectativa com a turnê. “Estamos preparando um show incrível, cheio de surpresas e momentos especiais para os fãs. Espero que todos sintam a energia e o amor que colocamos em cada apresentação, e que possamos criar juntos memórias inesquecíveis. Estou muito animada para a turnê. As expectativas são as melhores possíveis”, declarou

Gabi Topázio e o Reggaeton no Brasil

Gabi Topázio é natural de Uberaba, Minas Gerais. Desde jovem, demonstrou interesse pela dança, dedicou-se durante anos, até chegar aos palcos nacionais e internacionais e construiu uma carreira profissional como bailarina.

A dança a levou a explorar outros campos artísticos, como a televisão, o cinema, o teatro e musicais. Nesse percurso diversificado, Gabi Topázio afirma ter encontrado sua vocação como cantora e compositora.

Em uma jornada musical no universo do reggaeton, Gabi Topázio busca trazer uma interpretação singular do gênero no Brasil, fundindo influências locais com a intensidade característica do estilo de música latino.

O interesse pelo gênero musical vem crescendo no Brasil, conforme aponta relatório do Google, que indica o aumento de 12% nas buscas pelo termo no país, em janeiro de 2024, assim como a alta de 450% de busca por traduções de canções de reggaeton, no período de 30 dias.

Segundo dados do Spotify, o ritmo registrou um crescimento de 170% no consumo de música latina na plataforma nos últimos cinco anos. Entre 2018 e 2020, o aumento foi de 147% nas reproduções da plataforma de streaming no país.

O reggaeton nasceu da junção de elementos do reggae, hip hop e da música latina. O ritmo surgiu em Panamá e se espalhou para outros países do Caribe, como Porto Rico, Cuba e Colômbia e posteriormente ganhou a indústria fonográfica estadunidense, se apresentando para o mundo.