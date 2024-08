A Ilkari, primeira empresa de tecnologia verdadeiramente soberana, anunciou hoje o lançamento de suas soluções de soberania de dados de ponta a ponta, as primeiras do setor. Essas soluções permitem que as empresas desenvolvam soberania de dados em seus próprios termos e tenham controle total de seus ativos digitais.

Criada de forma hipersoberana desde o início, a Ilkari foi fundada para atender às necessidades de dados das empresas no futuro, capacitando-as com uma solução de soberania de dados de ponta a ponta que lhes permite saber e controlar onde seus dados residem, fluem e são acessados, mesmo com o aumento do volume de dados.

A Ilkari opera em uma escala hiperprivada e permite que seus clientes atuais, que aparecem regularmente nos 300 sites mais visitados dos EUA, processem mais de 120 milhões de transações por dia em média (a escala dos processadores de pagamento globais). Os clientes da Ilkari implementam mais de 150 tecnologias críticas e diversas na plataforma de nuvem soberana e de colocation (colocação) altamente flexível da Ilkari, desde bancos de dados até middleware e criptografia baseada em hardware.

"Controlar a infraestrutura digital é crucial para empresas que querem alcançar a verdadeira soberania de dados sobre sua tecnologia", disse o CEO da Ilkari, Shane Paterson. "Os dados estão devorando o mundo, assim como fez o software nos últimos 15 anos. Permitimos que nossos clientes desenvolvam a soberania de dados em seus termos com soluções de soberania de ponta a ponta que permitem expandir sua infraestrutura de forma rápida, fácil e eficienteàmedida que sua empresa cresce."

Sobre a Ilkari

Com sede em Dublin, Irlanda, a Ilkari fornece às empresas controle sobre seus ativos digitais, capacitando-as a desenvolver soberania de dados em seus termos com nossas soluções de soberania de ponta a ponta, pioneiras no setor. Nossa tecnologia soberana de ponta opera em uma escala hiperprivada. Ela oferece privacidade e controle para seu fluxo de dados, garantindo que nossos clientes saibam onde seus dados residem e como são acessados ??o tempo todo. O novo data center de propriedade privada da Ilkari tem uma certificação TIA-942 C Rated-3, a primeira na Colômbia. Oferecemos serviços de colocation em nosso data center especialmente desenvolvido, uma nuvem soberana e registro de domínio de nível superior, criando um ambiente soberano no início de sua jornada de soberania digital. Para obter mais informações, acesse www.ilkari.tech.

