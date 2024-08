Embora tenha havido alguma melhoria no mercado de resseguros do Brasil, a AM Best está mantendo uma perspectiva de mercado negativa no segmento até que tendências de desempenho favoráveis possam ser sustentadas.

No relatório de segmento de mercado da Best chamado “Market Segment Outlook: Brazil Reinsurance” (Perspectivas de segmento de mercado: Resseguro no Brasil), a AM Best cita restrições regulatórias sobre ativos estrangeiros que limitaram o crescimento de resseguradoras nacionais no exterior como um fator na perspectiva negativa. As resseguradoras nacionais têm uma vantagem competitiva por estarem um tanto isoladas das flutuações cambiais. No entanto, para que as resseguradoras nacionais possam ter um perfil de negócios global mais forte, a regulamentação precisa permitir participações mais significativas em moeda estrangeira para evitar uma disparidade cambial entre investimentos e reservas.

Além disso, os prêmios de resseguro (líquidos de comissões) continuam crescendo anualmente, impulsionados principalmente pelas linhas de transporte, propriedade, riscos especiais e saúde. Devidoàseca de 2022 no sul do Brasil, as companhias de (re)seguros diminuíram suas exposições no agronegócio, cedendo mais de 50% dos prêmios.

A taxa de juros do Brasil também permanece em uma alta histórica. Como resultado, o segmento de (re)seguros do país se beneficiou de maiores taxas de juros pagas sobre suas reservas investidas. No geral, a receita de investimentos contribuiu significativamente para a lucratividade do setor de resseguros do Brasil e levou a resultados positivos para 2023. Ao mesmo tempo, a AM Best acredita que as resseguradoras têm dependido excessivamente da receita de investimentos desde a pandemia para impulsionar a lucratividade nos últimos anos.

"As resseguradoras brasileiras registraram resultados finais positivos em 2023, mas isso se deveu principalmenteàreceita de investimentos", disse Ricardo Rodriguez Perez, analista financeiro da AM Best. "Para que a perspectiva seja revisada para estável, a volatilidade dos resultados técnicos e financeiros do setor precisaria diminuir, juntamente com uma receita técnica positiva."

Para acessar a cópia completa desse relatório de segmento de mercado, acesse http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=345294.

AM Best é uma agência global de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada na indústria de seguros. Sediada nos Estados Unidos, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Cingapura e Cidade do México. Para mais informações, visite www.ambest.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240804902144/pt/

