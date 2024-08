EB1-A é destinado a pessoas com habilidades extraordinárias

Uma dúvida frequente entre brasileiros que pretendem morar e trabalhar nos Estados Unidos é qual o tipo de visto mais adequado. O EB1-A é uma das alternativas, sendo concedido a pessoas que demonstram habilidades extraordinárias, como explica o Serviço de Imigração e Cidadania dos Estados Unidos (USCIS, na sigla em inglês).



No caso do visto EB1-A, exige-se que o candidato demonstre habilidades extraordinárias nas áreas de ciências, artes, educação, negócios ou esportes.

Quem deseja obter esse visto deve apresentar documentação que indique que está entre os melhores em sua área de atuação, explica Murtaz Navsariwala. Ele é advogado especialista em imigração para os Estados Unidos e fundador do escritório Murtaz Law, sediado em Illinois.

“A habilidade extraordinária pode ser comprovada de várias maneiras além de prêmios internacionais. O USCIS reconhece talentos de diversas formas, incluindo publicações em revistas, participação em paineis, associações profissionais e outras realizações marcantes”, explica Navsariwala. “Não é necessário ser um campeão mundial para se qualificar para o EB1-A. Atender a pelo menos três dos dez critérios estabelecidos já é suficiente. Isso abre a porta para muitos profissionais extraordinários demonstrarem seu valor e conquistarem esse visto tão desejado”, complementa Navsariwala.

Entre esses critérios, estão: o desempenho de função de liderança em organizações de destaque; contribuições originais (científicas e artísticas, por exemplo) para a área; e o pertencimento a associações da área que exijam realizações extraordinárias de seus membros. A lista completa pode ser encontrada no site do USCIS.

Alguns documentos aceitos são diplomas, histórico acadêmico, cartas de referência e cartas de confirmação de emprego. O candidato ao visto também deve comprovar que continuará a trabalhar em sua área nos Estados Unidos, explica Navsariwala.



De acordo com o especialista, a aplicação do EB1-A também beneficiará o cônjuge do requerente e filhos solteiros (ou enteados) menores de 21 anos de idade, que também receberão um Green Card assim que o caso for aprovado. O USCIS leva aproximadamente de 12 a 18 meses para processar o pedido, acrescenta o advogado.

“Uma das grandes vantagens do EB1-A, atualmente, é a possibilidade de solicitar seu Green Card já estando em solo americano através do ajuste de status, assim como sua autorização de trabalho e viagem”, afirma o especialista. “Isso significa que você terá, mesmo antes de a aprovação final do Green Card ser concedida, essa flexibilidade que permite que você avance em sua carreira e mantenha conexões internacionais sem interrupções, proporcionando uma transição suave e eficiente para sua nova vida nos EUA”, conta.

Caso de Eric Gallardo

Para exemplificar a questão, Navsariwala cita o caso real de um dos seus clientes: Eric Gallardo, executivo com mais de 20 anos de experiência em tecnologia da informação e inovação que atualmente mora nos Estados Unidos.

“Ao apresentarmos o processo de Eric, demonstramos que ele cumpria sete dos dez critérios exigidos, embora o mínimo requerido seja apenas três. Inicialmente, o USCIS emitiu uma Solicitação de Evidências (RFE), aceitando apenas um dos critérios apresentados”, diz Navsariwala.

O RFE ao qual o especialista se refere é um pedido para que o candidato ao visto apresente informações e documentos adicionais a fim de comprovar suas habilidades em uma área específica.

“Em resposta ao RFE, apresentamos uma argumentação robusta, fornecendo evidências adicionais e demonstrando claramente que mais de três critérios haviam sido atendidos. Como resultado, o caso de Eric foi aprovado, comprovando sua habilidade extraordinária e qualificando-o para o visto EB1-A”, declara o advogado.

Navsariwala orienta que todos aqueles que forem se candidatar a essa opção de visto tenham tudo muito bem documentado e detalhado a fim de aumentar as chances de aprovação por parte da autoridade estadunidense.

Caso o USCIS emita um RFE, a recomendação de Navsariwala é que a resposta seja cuidadosa e abrangente, abordando todas as preocupações levantadas.



Para saber mais, basta acessar: https://pt.murtazlaw.com/