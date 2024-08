Sea&Air: serviço da Samsung SDS transporta importações

Roupas, matéria-prima, eletrônicos, medicamentos. Todos os dias, uma grande quantidade de produtos chega legalmente ao Brasil para abastecer o mercado interno. A Samsung SDS é uma das empresas que atuam no transporte de cargas ao disponibilizar um serviço de frete multimodal chamado Sea&Air.



O serviço tem saídas semanais de Xangai, na China, por via marítima até Los Angeles, nos Estados Unidos. A partir daí, os produtos seguem por rodovia ou ferrovia até Miami, também em solo norte-americano. São usados, então, aviões para levar as cargas até o Brasil.



“O Sea&Air combina o transporte marítimo, rodoviário e aéreo para oferecer uma solução integrada, eficiente e com menor transit-time [intervalo de tempo entre a saída do ponto de origem e a chegada ao destino]”, explica Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS.



Ela acrescenta que são oferecidos “três tipos de serviço: economic (22 a 23 dias de transit-time), standard (20 a 21 dias de transit-time) e express (18 a 19 dias de transit-time)”. Para agilizar a operação, a Samsung SDS possui ainda um armazém próprio em Miami.



“Trata-se de um hub [espaço onde diferentes elementos se conectam] dedicado com mais de 167,2 mil metros quadrados, atuando como um centro estratégico e integrador que facilita o armazenamento e o envio das cargas dos nossos clientes”, descreve Rosa Amador.



No local, há uma movimentação de 45 toneladas de produtos carregados por via área todos os dias, além de 100 carretas com cargas por mês. Segundo a diretora comercial, o Sea&Air surgiu como forma de atender a uma demanda do mercado brasileiro, que mantém vínculos comerciais fortes com a China.



Samsung SDS

Fundada em 1985, a Samsung SDS é o braço de tecnologia da informação e logística do Grupo Samsung.

Com operações em 40 países, a empresa utiliza plataformas avançadas de análise, inteligência artificial e tecnologia blockchain para atender a uma ampla variedade de setores e fornecer soluções e serviços de logística para o mercado.



Recentemente, a Samsung SDS anunciou também uma parceria comercial com a KOTRA (Agência de Promoção de Investimentos e Comércio da Coreia do Sul).



Por meio desse acordo, companhias sul-coreanas poderão usar a infraestrutura logística da Samsung SDS para fazer negócios com o mercado brasileiro. Isso inclui armazenamento de mercadorias, suporte para transporte e serviços de desembaraço aduaneiro (processo de liberação de um produto na alfândega).

Para saber mais, basta acessar: https://www.samsungsds.com/la/index.html