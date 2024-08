The LYCRA Company, líder mundial em desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis ??de fibras, e tecnologia aos setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou que a Science Based Targets initiative (SBTi) aprovou suas metas de redução de emissões baseadas na ciência a curto prazo.

The LYCRA Company has announced that the Science Based Targets initiative (SBTi) has approved its near-term science-based emissions reduction targets. (Photo: Business Wire)

A SBTi validou que as ambições de metas de gases de efeito estufa (GEE) de escopos 1 e 2 da empresa se alinham a uma trajetória de 1,5°C, conforme recomendado pelo Acordo de Paris. A The LYCRA Company se comprometeu a reduzir as emissões absolutas de GEE de escopos 1 e 2 em 50% até 2030 a partir de um ano base de 2021. Além disto, a empresa irá reduzir as emissões absolutas de GEE de escopo 3 de bens e serviços adquiridos em 25% dentro do mesmo período.

"Este foi um esforço de dois anos para identificar e selecionar as melhores opções para nosso negócio e criar um roteiro para redução de carbono", disse Robert Johnston, Vice-Presidente Executivo de Operações da The LYCRA Company. "Este plano inclui mudanças em nossos processos, produtos e ingredientes principais, bem como garantir a adesão de partes interessadas internas e externas."

Para reduzir as emissões de escopo 1, a The LYCRA Company está migrando para fontes de energia de menor impacto em seus locais de produção. O trabalho já está em curso para converter seu local em Maydown, Irlanda do Norte, a fontes de combustível mais limpas, com a conclusão do projeto prevista para o primeiro trimestre de 2025.

Ao converter a eletricidade comprada em fontes renováveis ??mediante Certificados de Atributos de Energia, a The LYCRA Company também está reduzindo suas emissões de escopo 2. Isto foi concluído em locais de produção em Foshan, China, e Maydown, Irlanda do Norte. Dois locais adicionais vêm sendo convertidos durante os próximos dois anos.

The LYCRA Company também trabalha com fornecedores de ingredientes para converter a insumos de menor impacto, a fim de reduzir suas emissões de escopo 3. Um exemplo é a cooperação da empresa com a Qore® para uso de sua marca QIRA® destinada a desenvolver e comercializar a fibra bioderivada LYCRA® em escala. Nos próximos anos, quase 30% da capacidade atual de spandex da empresa será convertida em fibra bioderivada LYCRA®.

"Estamos comprometidos em fazer mudanças positivas em nosso setor e definimos metas de emissão ambiciosas, pois acreditamos que é essencial para o sucesso empresarial, mas, mais importante, é a coisa certa a ser feita", disse Gary Smith, Diretor Executivo da The LYCRA Company. "Ao fazer estas mudanças, podemos ajudar a reduzir não apenas nossas emissões, mas também as de nossos clientes."

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company é uma fornecedora líder global de soluções tecnológicas e de fibras para os setores de vestuário e cuidados pessoais, comprometida em oferecer produtos sustentáveis usando ingredientes reciclados renováveis, pré e pós-consumo que reduzem o desperdício e ajudam a preparar o terreno para a circularidade. Com sede em Wilmington, Delaware, Estados Unidos, é proprietária das marcas LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. A The LYCRA Company agrega valor aos produtos de seus clientes oferecendo inovações exclusivas que atendemànecessidade do consumidor de conforto e desempenho duradouro. Saiba mais em lycra.com.

LYCRA® é uma marca comercial da The LYCRA Company.

QIRA® é uma marca comercial da Qore®.

