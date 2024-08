A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), emitiu o seguinte comunicado sobre o status do sistema.

“Não temos conhecimento de interrupções em todo o sistema. Até as 11h ET, executamos 5 milhões de negociações, e na sexta-feira, tivemos 5,9 milhões de negociações, que já foi um dia movimentado”, disse Steve Sanders, vice-presidente executivo de Marketing e Desenvolvimento de Produtos da Interactive Brokers.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group oferecem execução comercial automatizada e custódia de títulos, commodities e câmbio estrangeiro 24 horas por dia em mais de 150 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma exclusiva plataforma unificada para clientes ao redor do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação proprietários, consultores financeiros e corretores de apresentação. Nossas quatro décadas visando tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para administrar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos para oferecer a nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, administração de riscos e portfólios, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre os investimentos. A Interactive Brokers tem conquistado reconhecimento de modo consistente como uma das principais corretoras, acumulando diversos prêmios e elogios de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

