Ouribank lança novo Portal de APIs e facilita integrações

O Ouribank anunciou recentemente o lançamento do seu novo Portal de APIs, uma plataforma projetada para atender clientes e parceiros em seus desafios de integração.

Alinhado às demandas do mercado, o banco passa a oferecer soluções tecnológicas para empresas e desenvolvedores interessados em maximizar eficiência e segurança nas operações financeiras.

As APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) têm um importante papel na modernização do setor financeiro, permitindo a comunicação entre diferentes sistemas de maneira eficiente e segura.

Facilidade e eficiência na integração

O Portal de APIs do Ouribank oferece uma experiência intuitiva, com documentação detalhada, o que permite que desenvolvedores implementem rapidamente funcionalidades como pagamentos instantâneos através do Pix, serviços completos de câmbio automatizado e gestão de contas internacionalmente.

A plataforma foi projetada para garantir a eficiência operacional aliada à segurança de alto nível, com padrões rigorosos de criptografia e autenticação.

Ampliando horizontes financeiros

As soluções disponíveis no novo portal incluem a abertura de contas de não residentes no Brasil, facilitação de pagamentos internacionais e integração de sistemas de gestão financeira, além de outras.

Cada funcionalidade foi desenvolvida para maximizar a visibilidade e a eficiência dos serviços oferecidos pelas empresas, com um foco especial na conformidade regulatória e na segurança dos dados.

Website: https://www.ouribank.com/