Empresa act digital expande e abre escritório no México

A act digital, consultoria brasileira de transformação digital, anunciou a sua expansão para o México, com a abertura de um escritório na cidade de Monterrey, capital do estado de Nuevo León.



Um dos motivos apontados para a escolha do México é o cenário econômico do país. Na área de tecnologia da informação e comunicação, por exemplo, espera-se uma taxa de crescimento geral composta (CAGR, na sigla em inglês) de 10,6% entre 2024 e 2026.



O dado foi apresentado pela Mordor Intelligence, especializada em pesquisas e análises de mercado. Em seu relatório, a consultoria destacou segmentos como tecnologia digital, cibersegurança, inteligência artificial, robôs e tecnologia da informação na saúde como propulsores do mercado no país.



“O México possui uma economia em expansão, com uma população jovem e crescente acesso à tecnologia. Sua localização geográfica é vantajosa, proporcionando acesso tanto ao mercado latino-americano quanto ao mercado norte-americano, facilitando parcerias comerciais”, diz Paulo Quites, COO da act digital.



Ele acrescenta que grandes cidades mexicanas ? incluindo Monterrey, onde está o escritório da empresa ? possuem infraestrutura de telecomunicações avançada e ecossistemas de startups e inovação bem estabelecidos.



Uma evidência disso é o fato de Monterrey ter sido eleita a cidade mais competitiva do México em 2023 entre os municípios com mais de 1 milhão de habitantes, segundo o Instituto Mexicano para a Competitividade (IMCO).

Todos esses fatores, segundo Quites, atuam como atrativos para novos negócios. No país, a empresa irá atender setores como financeiro, de varejo e de bens de consumo.



“Podemos prestar um excelente serviço em questões digitais. A ideia é levar as soluções da act digital associadas ao conhecimento de mercado para o México e Estados Unidos, favorecendo o crescimento acelerado mundialmente para o negócio”, diz.

O COO afirma que o objetivo é “gerar uma receita de US$ 2 milhões [cerca de R$ 11 milhões, na cotação atual] em 2024, US$ 8 milhões [R$ 44 milhões] em 2025 e ter um time local de mais de 200 pessoas até o ano que vem”. Já em médio prazo, até 2028, a ideia é “ter mais de mil pessoas no mercado mexicano e estar presente na Cidade do México”.

Fundada em 2011, a empresa possui aproximadamente 5 mil colaboradores e escritórios em 13 países: Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, França, Portugal, Alemanha, Espanha, Polônia, Bélgica, Luxemburgo, Sérvia e Marrocos.



