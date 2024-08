A Tecnotree, uma plataforma digital global e líder em serviços para BSS, OSS, IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, fez uma parceria com a MiFibra, um provedor líder de serviços de Internet de banda larga de alta velocidade no Peru, para atualizar seus sistemas de suporteàoperação e transformar os processos de atendimento e garantia.

A parceria estratégica permitiráàMiFibra perceber completamente o potencial de sua infraestrutura de rede Fiber to the Home (FTTH), oferecendo vários benefícios, como a capacidade para automatizar a viabilidade, o provisionamento e a manutenção de serviços, removendo complexidades e atrasos relacionados às tarefas manuais, além de oferecer a capacidade de garantir a qualidade dos serviços (QoS) e a qualidade da experiência (QoE). Os resultados desta parceria permitirãoàMiFibra acelerar o crescimento de sua base de clientes, aumentar a satisfação do cliente e fortalecer sua posição no mercado.

Também deve expor as APIs abertas da TMForum para qualificação e ativação de atendimento, possibilitando a integração e compatibilidade perfeitas com inúmeros protocolos e elementos da rede. A MiFibra poderá otimizar totalmente a capacidade e uso de sua infraestrutura de rede, e por meio da gestão eficiente dos recursos, será capaz de alcançar a excelência operacional.

Carlos Villegas, CEO da MiFibra, disse: "A parceria entre a MiFibra e a Tecnotree representa uma etapa transformadora em direção ao provisionamento abrangente com mais e melhores informações para a gestão comercial e técnica de clientes. Através desta aliança estratégica, a MiFibra será capaz de evoluir suas plataformas de serviços comerciais e técnicos ao longo do tempo com a integração de ferramentas digitais de autogestão para o cliente, um portal de comunicação proativo para o cliente e ferramentas para a otimização dos equipamentos domésticos".

Padma Ravichander, CEO da Tecnotree Corporation, disse: “Estamos muito satisfeitos com esta nova parceria com a MiFibra para embarcar em uma jornada transformadora rumoàdigitalização eàeficiência operacional, revolucionando a sua infraestrutura e sistema de suporte operacional. Ao aproveitar nossa experiência em BSS, OSS, inteligência artificial e tecnologias 5G, a Tecnotree permitiráàMiFibra desbloquear o seu verdadeiro potencial e promover o crescimento por meio da prestação de serviços com maior rapidez e garantia da qualidade dos seus serviços. Através do aumento da automação e processos simplificados, permitiremos interações rápidas e ágeis em escala, o que não só abastecerá a base de clientes da MiFibra, mas também fortalecerá sua posição no mercado”.

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é uma empresa digital de Sistema de Suporte Empresarial (BSS) e Sistema de Suporte Operacional (OSS) pronta para o 5G, com capacidades de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree é a Nº 1 na tabela de conformidade de APIs abertas do TM Forum com 59 APIs abertas, resultado da nossa busca por excelência e fornecimento consistente de experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nossa pilha de BSS digital ágil e de código aberto abrange toda a gama (do pedido ao pagamento) de processos de negócios e gerenciamento de assinaturas para os setores de telecomunicações e outros setores de serviços digitais, criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também fornece mercado digital Fintech e B2B2X multi-experiência para sua base de assinantes por meio da plataforma Tecnotree Moments para capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

Sobre a MiFibra

A MiFibra é uma empresa fundada por executivos peruanos com mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações. Atualmente, possui redes de fibra óptica de banda larga nos departamentos de Piura, Lambayeque, Trujillo e Ancash, com cobertura de mais de 800.000 domicílios e mais de 80.000 clientes conectados. Foi reconhecida pela Ookla como a operadora com liderança em Internet Fixa em termos de velocidade em todos os departamentos onde opera. Sua missão é levar serviço de Internet de classe mundial a mais e mais peruanos, e sua visão é se tornar a operadora número um onde quer que opere.

