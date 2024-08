Imobiliária inaugura escritório em Chapecó

Desde o dia 27 de junho, a GoHome Imobiliária tem um novo endereço: o Edifício Venturo Multiempresarial, um dos mais modernos prédios comerciais da cidade de Chapecó, em Santa Catarina.

De acordo com Tatiele Bressa, proprietária da GoHome Imobiliária, o novo local foi projetado pela arquiteta Tainá Pravato, com foco no conforto do cliente. O espaço, agora duplicado, deve oferecer uma maior capacidade de atendimentos simultâneos.

“[Nossa proposta] é manter elevados os padrões dos serviços para todos os clientes, de todos os tipos de imóveis. Isso em uma localização nobre e moderna, em uma das principais torres empresariais da região Oeste de Santa Catarina”, destaca a empresária.

“A recepção de inauguração contou com a presença de mais de 230 clientes que confiaram à marca os seus sonhos, além de parceiros que estão lado a lado em nossas atividades empresariais nestes nossos curtos quatro anos de intensa trajetória”, relembra Tatiele,

Uma empresa aliada às tendências

Dentro de um mercado essencialmente masculino, a GoHome Imobiliária tem o objetivo de se destacar, por exemplo, investindo no empreendedorismo feminino. Para isso, ela possui um time comercial composto por mulheres e foca na diversidade.

Tal decisão vai ao encontro dos resultados da pesquisa Diversity Matters, realizada pela McKinsey & Company e divulgada pela revista Meio & Mensagem. O estudo revela que empresas com maior diversidade de gênero em cargos de liderança têm 21% mais chances de serem mais rentáveis que seus concorrentes.

Além disso, segundo pesquisa da Brain Inteligência Estratégica repercutida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina (Sistema COFECI|CRECI), a média nacional de intenção de compra de imóveis é de 37%.

Contudo, na análise por faixa etária, destaca-se a chamada Geração Z, ou seja, com idades entre 21 e 26 anos. De acordo com o estudo, 46% das pessoas nessa faixa tem intenção de comprar um imóvel. O Sebrae explica que essa geração valoriza o consumo sustentável e sua identidade, com um comportamento consumidor mais exigente. Mais do que um produto, eles querem uma experiência.

Para mais informações, basta acessar: https://www.gohome.imb.br