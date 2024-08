Hotel Nacional Inn Jaraguá oferece estadia no centro de SP

Localizado no Centro Histórico de São Paulo (SP), o Hotel Nacional Inn Jaraguá tem 415 apartamentos e 25 espaços de eventos com capacidade para acomodar mais de 1.500 pessoas para ocasiões como reuniões corporativas, conferências e casamentos.

Com mais de 70 anos de história, o hotel já recebeu hóspedes como os músicos Mick Jagger e Raul Seixas, o político norte-americano Robert Kennedy, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin (primeira pessoa a ir ao espaço) e a atriz e cantora italiana Sophia Loren.

Em 2024, a rede Nacional Inn adquiriu e passou a operar o hotel, que tem parte da sua estrutura e arquitetura tradicionais conservadas como forma de manter o estilo histórico, oferecendo também um restaurante aberto ao público em geral.



Ricardo Aly, diretor da rede Nacional Inn, afirma que o hotel situa-se em uma região com patrimônios culturais e arquitetônicos que contam a história do desenvolvimento de São Paulo desde os primórdios.

Um exemplo, na visão do executivo, é o Theatro Municipal, inaugurado em 1911 com uma arquitetura influenciada pelo estilo das óperas da Europa, como explica o site oficial do espaço.

“O Theatro é uma verdadeira joia arquitetônica e palco de inúmeros eventos culturais. Outro ponto que não pode ser ignorado é a majestosa Catedral da Sé. Para mim, é um dos maiores e mais importantes templos neogóticos do mundo e um destino obrigatório para quem aprecia arquitetura e história”, diz Aly.

O centro da capital paulista abrange ainda o Edifício Copan, projetado na década de 1950 por Oscar Niemeyer, o mesmo arquiteto que participou do projeto de construção de Brasília (DF).

Aly descreve o Pateo do Collegio, onde a cidade de São Paulo foi fundada, como um “local imperdível, que oferece um museu e uma igreja que transportam o visitante ao passado do município”.

O Mosteiro de São Bento, a Biblioteca Mário de Andrade e o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) são outros pontos turísticos apontados como destaques por Aly, sendo que o terceiro se caracteriza por ser um espaço de exposições, exibições de filmes e espetáculos artísticos.

“Por fim, mas não menos importante, o Mercado Municipal que é famoso não só por sua arquitetura, mas pela variedade de alimentos frescos e de qualidade. Em resumo, o Centro Histórico representa o coração pulsante da cidade, onde é possível vivenciar a transformação constante da metrópole”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-nacionalinn-jaragua-sao-paulo