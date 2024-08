Revista Exame premia Coworking Smart por Negócio em Expansão

O Ranking Negócios em Expansão, uma iniciativa da revista Exame em parceria com o BTG Pactual e suporte técnico da PwC Brasil, identifica e destaca as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida. Em 2024, 371 empresas de 23 estados brasileiros foram selecionadas por suas inovações, crescimento de mercado e impacto econômico.

Para garantir a precisão dos dados, as empresas participantes enviam documentos contábeis detalhados, como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e o balanço financeiro, todos revisados por uma equipe técnica. As que atendem aos critérios de compliance são classificadas em categorias baseadas na receita operacional líquida, variando de R$ 2 milhões a R$ 600 milhões.

Ser parte do Ranking Negócios em Expansão 2024 da revista Exame reforça a credibilidade dos participantes. Este reconhecimento demonstra o compromisso com a transparência e práticas de negócios sólidas, garantindo aos clientes um ambiente de trabalho seguro e confiável. A inclusão no ranking é um testemunho da capacidade de inovar e crescer, refletindo a busca constante por melhorias nos serviços oferecidos. "É uma honra enorme sermos reconhecidos em um ranking tão prestigiado. Isso reforça nossa dedicação em oferecer serviços de qualidade e inovadores," afirma Saulo, CEO do Coworking Smart.

Os membros do Coworking Smart têm acesso a um Clube de Vantagens do Brasil, com descontos em mais de 20.000 lojas, incluindo academias como Bluefit, Ultra, Runway, Noa Crossfit e Academia Clube Coat; lojas esportivas como Centauro e Netshoes; instituições de ensino como Unip, Estácio e Usp, com descontos de até 70%; e laboratórios como Sabin e Exame, com até 40% de desconto.

O Coworking Smart oferece infraestrutura executiva com salas de reunião equipadas, escritórios privativos e estações de trabalho compartilhadas, em um ambiente criado para maximizar a produtividade e networking. O serviço de endereço fiscal possibilita que microempreendedores possam ter a credibilidade de um prédio comercial sem precisar pagar um alto valor aluguel, gerenciando correspondências de qualquer lugar, com notificações em tempo real e opções de escaneamento e redirecionamento. Além disso, planos flexíveis se adaptam às necessidades, desde planos diários até mensalidades acessíveis, garantindo que o cliente só pague pelo que realmente utiliza.

Ser membro do Coworking Smart também significa fazer parte de uma comunidade de empreendedores, com eventos regulares de networking que oferecem oportunidades de capacitação e colaboração com outros profissionais. Um Coworking pode servir para todos os tipos de profissionais, incluindo profissionais liberais, MEIs, advogados, contadores e muitos outros. Empresas renomadas como Uber, Liberty Seguros e Unimed também utilizam os serviços oferecidos.

O Programa de Indicações do Coworking Smart recompensa os membros por cada novo cliente que se junta à comunidade. Além disso, o Smartmind, grupo de marketing e capacitação em gestão e empreendedorismo, oferece conteúdo em empreendedorismo e gestão para implementação imediata, orientando os membros a alcançarem resultados práticos em seus negócios. "Este prêmio é um marco significativo em nossa história, refletindo o impacto positivo que temos na vida dos nossos membros e na economia local," acrescenta Saulo.

Ser reconhecido pela Exame como um dos negócios em expansão mais notáveis do Brasil é um grande marco para o Coworking Smart. Este reconhecimento valida o esforço e dedicação de uma empresa, reafirmando o compromisso em oferecer um serviço de qualidade. "Estamos comprometidos em continuar crescendo e inovando, sempre focados em proporcionar o melhor para nossos clientes," conclui Saulo, CEO do Coworking Smart.

Para mais informações, basta visitar o site do Coworking Smart .