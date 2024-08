Agronegócio Estrondo bate recorde em colheita de braquiária

As fazendas do Agronegócio Estrondo estão em plena atividade com a colheita da semente de braquiária, um marco significativo para a sustentabilidade e produtividade agropecuária na região. Foram plantados 1.900 hectares de braquiária para semente, com a colheita em plataforma chegando a 80% e iniciada a varrição do solo. Os resultados iniciais demostram um recorde com produtividades acima de 1000 quilos de semente por hectare. A braquiária é uma gramínea amplamente utilizada na formação de pastagens devido à sua resistência e capacidade de adaptação a diferentes tipos de solo e clima.

No Agronegócio Estrondo, é cultivada a variedade Braquiária Ruziziensis. Os principais compradores são sementeiras localizadas no estado de São Paulo, que abastecem tanto o mercado interno quanto o de exportação.

O processo de colheita nas fazendas do Estrondo é feito inicialmente utilizando uma plataforma de soja para a colheita das sementes. Este equipamento permite uma colheita rápida e garante a qualidade das sementes recolhidas. Posteriormente, realiza-se uma varredura do solo para coletar as sementes remanescentes. Esta etapa é crucial para maximizar o aproveitamento e minimizar desperdícios, assegurando que a maior quantidade possível de sementes seja coletada.

“A colheita dos campos de produção de semente de braquiária utiliza inicialmente colheitadeiras de grãos, colhendo as plantas de braquiária e recolhendo as sementes no cacho. Neste processo são colhidas em média 800 kg/há, posteriormente é realizada a varrição do solo, com produção em média de 200 kg/há. Todas as sementes são levadas para o sistema de limpeza e após a padronização, armazenadas em big bags, para comercialização”, explica Daniel Ferraz, gerente administrativo e financeiro da empresa.

A importância dessa colheita vai além da simples produção de sementes. O sistema de consórcio entre milho e braquiária consolidou-se na produção do cerrado, elevando o mercado consumidor da semente. A braquiária desempenha um papel vital na formação de pastagens de alta qualidade, que são essenciais para a criação de gado. Além disso, a presença dessa gramínea contribui para a conservação do solo, prevenindo a erosão e melhorando a retenção de água, o que é fundamental para a sustentabilidade das atividades agrícolas. A braquiária é também uma peça-chave no sistema de plantio direto, um método de agricultura sustentável que minimiza a perturbação do solo e promove a saúde do ecossistema. Ela atua no sequestro de carbono, ajudando a mitigar as mudanças climáticas, e na melhoria da fertilidade do solo, através do aumento da matéria orgânica e dos nutrientes disponíveis.

A colheita da semente de braquiária no Agronegócio Estrondo exemplifica a integração de tecnologia e práticas sustentáveis no campo. "Esse processo não só fortalece a cadeia produtiva do agronegócio, mas também reafirma o nosso compromisso com a preservação ambiental e a eficiência produtiva", explica Daniel Ferraz.

Assessoria de Imprensa

Raquel Pinto – 21 97246-4388

raquel.pinto@fsb.com.br