Sete tecnologias para melhorar a gestão de restaurantes

O brasileiro valoriza uma boa experiência na hora de fazer as refeições. Pesquisas usadas como referência em apresentações de executivos da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) apontam que 84% das pessoas acham que ir ao restaurante com a família e amigos é a melhor forma de aproveitar o tempo de lazer. E 67% preferem gastar dinheiro em uma experiência no restaurante a fazer compras em loja.

Estudo feito pelo Instituto Foodservice Brasil (IFB) em parceria com a empresa de inteligência de mercado Mosaiclab calculou que os brasileiros gastaram R$ 216,2 bilhões com alimentação fora de casa em 2022. O montante representou um aumento de 27,6% em comparação ao ano anterior.

“Apesar do cenário favorável, a concorrência é grande e aprimorar a gestão é fundamental para otimizar processos e melhorar a eficiência do negócio”, afirma Sergio Marcondes, cofundador e CEO da Linked Gourmet, startup de automação comercial para empresas do segmento de alimentação, como restaurantes e lanchonetes, integrante do Grupo Entre, um ecossistema de empresas com foco no mercado de meios de pagamento, serviços digitais agregados e soluções financeiras. “No cenário atual, de transformações intensas e constantes, inovar é imprescindível para se manter e crescer no mercado”, diz Antonio Freixo, o Mineiro, CEO do Grupo Entre.

Investir em novas tecnologias pode trazer benefícios operacionais, melhorar a experiência do cliente e ajudar na tomada de decisões. Existem várias soluções disponíveis no mercado que podem contribuir para alavancar as vendas e conquistar mais clientes:

Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML) — Essas tecnologias estão sendo usadas para prever demanda, otimizar estoques, personalizar ofertas e melhorar a experiência do cliente. Cardápios digitais e pedidos online — A automação permite que os clientes façam pedidos diretamente de seus dispositivos móveis, reduzindo erros e agilizando o processo. Gestão de estoque automatizada — Sistemas automatizados monitoram o estoque em tempo real, evitando desperdício e garantindo que os ingredientes estejam sempre disponíveis. Pagamentos sem contato — A automação facilita pagamentos rápidos e seguros, seja por meio de aplicativos, seja por QR codes. Automação de marketing — Ferramentas automatizadas ajudam a segmentar clientes, enviar promoções personalizadas e manter os fregueses engajados. Análise de dados — A coleta e a análise de dados automatizadas permitem que os restaurantes tomem decisões mais assertivas sobre preços, menu e estratégias de marketing. Robôs e automação na cozinha — Desde robôs que preparam alimentos até sistemas automatizados de limpeza, a cozinha também está se beneficiando da automação.

A Linked Gourmet, por exemplo, tem como principal produto um software por assinatura para a operação e gestão de restaurantes e estabelecimentos de todos os tipos e tamanhos, de pizzarias e lojas de franquias a barraquinhas de cachorro-quente.

Seu modelo de negócios escalável lhe permite atender remotamente estabelecimentos em todo o país, de diferentes portes, com diferentes necessidades, em relação à complexidade da operação. A plataforma inclui operações como atendimento de balcão, mesas, comandas e delivery, com integração com diversos aplicativos de serviços complementares, como apps de entrega.

