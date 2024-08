A EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) (“Evertec”, a “Empresa”, “nós” ou “nosso”) anunciou hoje os resultados do segundo trimestre encerrado em 30 de junho de 2024.

Destaques do segundo trimestre de 2024

A receita aumentou 27%, chegando a US$ 212,0 milhões

O lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários aumentou 13%, para US$ 31,9 milhões, e aumentou 14%, para US$ 0,49 por ação diluída

O EBITDA ajustado aumentou 16%, para US$ 86,1 milhões, e o lucro ajustado por ação ordinária aumentou 17%, para US$ 0,83

Concluiu a recompra acelerada de ações em circulação em 9 de julho de 2024.

Mac Schuessler, presidente e CEO, declarou: “Nossos resultados do segundo trimestre superaram nossas expectativas, nossos negócios em Porto Rico continuam tendo um forte desempenho e nossos resultados na América Latina são encorajadoresàmedida que continuamos a trabalhar na integração da Sinqia”.

Resultados do segundo trimestre de 2024

Receita. A receita total para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024 foi de US$ 212,0 milhões, um aumento de 27% em comparação com US$ 167,1 milhões no trimestre do ano anterior, refletindo a contribuição da aquisição da Sinqia e o crescimento orgânico em todos os segmentos da empresa. O crescimento da receita de aquisição de comerciantes foi resultado de uma melhora no spread geral e do crescimento do volume de vendas. O crescimento contínuo do negócio da ATH Movil e o aumento do volume de transações impulsionaram o aumento da receita da Payments Puerto Rico. A receita da América Latina se beneficiou da contribuição da aquisição da Sinqia, bem como do crescimento orgânico contínuo em toda a região. A receita de Soluções Empresariais refletiu um aumento impulsionado principalmente por um impacto de receita único relacionado a um projeto.

Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários. No trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, o lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários foi de US$ 31,9 milhões, ou US$ 0,49 por ação diluída, um aumento de US$ 3,7 milhões, ou US$ 0,06 por ação diluída, em comparação com o ano anterior, impulsionado pelo aumento das receitas e pela redução das despesas com imposto de renda, parcialmente compensado pelo aumento das despesas, um aumento nas despesas com juros resultante da dívida incremental levantada para financiar a aquisição da Sinqia e um aumento nas despesas com depreciação e amortização. Os custos das receitas refletiram um aumento nos custos de pessoal, principalmente devidoàSinqia e, em menor escala, um aumento nos serviços de nuvem e honorários profissionais. As despesas com vendas, gerais e administrativas também aumentaram, principalmente devidoàadição de pessoal da Sinqia.

EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada. Para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, o EBITDA ajustado foi de US$ 86,1 milhões, um aumento de US$ 11,6 milhões em comparação com o trimestre do ano anterior, impulsionado pelo aumento da receita e pela contribuição da aquisição da Sinqia. A margem EBITDA ajustada (EBITDA ajustado como porcentagem da receita total) foi de 40,6%, uma redução de aproximadamente 400 pontos-base em relação ao ano anterior. A redução na margem EBITDA ajustada reflete a adição da Sinqia, que contribui com uma margem menor.

Lucro líquido ajustado e lucro ajustado por ação ordinária. No trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, o lucro líquido ajustado foi de US$ 53,8 milhões, um aumento de US$ 7,2 milhões em comparação com os US$ 46,6 milhões do ano anterior. O aumento foi impulsionado pelo EBITDA ajustado mais alto e por uma redução na despesa tributária não GAAP, parcialmente compensada por depreciação e amortização operacionais mais altas e maior despesa de juros em dinheiro, devidoàdívida incremental levantada para a aquisição da Sinqia. O lucro ajustado por ação ordinária foi de US$ 0,83, um aumento de US$ 0,12 por ação diluída em comparação com US$ 0,71 no ano anterior, impulsionado pelo aumento do lucro líquido ajustado.

Recompra de ações

Em 9 de julho de 2024, a Empresa concluiu a transação de recompra acelerada de ações (“ASR”) anunciada anteriormente. A empresa recebeu 467.362 ações adicionais, além das 1.516.793 ações recebidas em março. Todas as ações recebidas como parte da ASR foram retiradas.

Perspectivas para 2024

A perspectiva financeira da Empresa para 2024 é a seguinte:

Receita total consolidada entre US$ 846 milhões e US$ 854 milhões, com crescimento de aproximadamente 22% a 23%.

Lucro ajustado por ação ordinária entre US$ 2,98 e US$ 3,07, aproximadamente 6% a 9% de crescimento em comparação com US$ 2,82 em 2023.

Prevê-se agora que as despesas de capital sejam de aproximadamente US$ 85 milhões, incluindo a Sinqia.

Taxa de imposto efetiva de aproximadamente 5% em comparação com 6% a 7% em 2023.

Teleconferência de resultados e webcast de áudio

A empresa realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 hoje, às 16h30 (horário de Brasília). Os apresentadores da teleconferência serão Mac Schuessler, presidente e CEO, e Joaquin Castrillo, diretor financeiro. A teleconferência pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando (888) 338-7153 ou, para chamadas internacionais, discando (412) 317-5117. Uma gravação estará disponível uma hora após o término da teleconferência e pode ser acessado discando (877) 344-7529 ou (412) 317-0088 para ligações internacionais; o número do pin é 6294553. A gravação estará disponível até quarta-feira, 7 de agosto de 2024. A chamada será transmitida ao vivo pelo site da empresa no site www.evertecinc.com na seção Investor Relations (Relações com investidores) ou diretamente no site http://ir.evertecinc.com. Uma apresentação de slides suplementar que acompanha esta chamada e webcast estará disponível antes da chamada no site de relações com investidores no site ir.evertecinc.com e permanecerá disponível após a chamada.

Sobre a Evertec

EVERTEC (NYSE: EVTC) é uma empresa líder no processamento de transações de serviço completo e fornecedor de tecnologia financeira na América Latina, Porto Rico e Caribe, fornecendo uma ampla variedade de serviços de aquisição comercial, serviços de pagamento e serviços de gerenciamento de processos de negócios. A Evertec possui e opera a rede ATH®, uma das principais redes de débito com número de identificação pessoal (“PIN”) da América Latina. Além disso, a Empresa administra um sistema de redes de pagamentos eletrônicos e oferece um conjunto abrangente de serviços para core banking, processamento e atendimento de caixa em Porto Rico, que processa aproximadamente seis bilhões de transações anualmente. A Empresa também oferece terceirização de tecnologia financeira em todas as regiões que atende. Com sede em Porto Rico, a Empresa opera em 26 países da América Latina e atende uma base diversificada de clientes de instituições financeiras, comerciantes, corporações e agências governamentais líderes com soluções tecnológicas de “missão crítica”. Para mais informações, acesse www.evertecinc.com.

Uso de informações financeiras não-GAAP

As medidas não-GAAP mencionadas neste comunicado de resultados são medidas suplementares do desempenho da Empresa e não são exigidas ou apresentadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América (“GAAP”). Eles não são medidas do desempenho financeiro da Empresa de acordo com os GAAP e não devem ser considerados como alternativasàreceita total, lucro líquido ou quaisquer outras medidas de desempenho derivadas de acordo com os GAAP ou como alternativas aos fluxos de caixa das atividades operacionais, como indicadores de desempenho operacional ou como medidas de liquidez da Companhia. Além das medidas GAAP, a administração utiliza essas medidas não-GAAP para focar nos fatores que a Empresa acredita serem pertinentesàgestão diária das operações da Empresa e acredita que elas também são frequentemente usadas por analistas, investidores e outras partes interessadas para avaliar empresas em nossa indústria. Essas medidas têm certas limitações, pois não incluem o impacto de certas despesas que estão refletidas em nossas demonstrações condensadas de operações consolidadas, necessárias para administrar nossos negócios. Outras empresas, incluindo outras empresas do nosso setor, não podem utilizar essas medidas ou podem calculá-las de forma diferente daquela aqui apresentada, limitando sua utilidade como medidas comparativas.

As reconciliações das medidas não-GAAP com as medidas GAAP mais diretamente comparáveis estão incluídas no final desta divulgação de resultados. Essas medidas não-GAAP incluem EBITDA, EBITDA Ajustado, Lucro Líquido Ajustado e Lucro Ajustado por ação ordinária, cada um conforme definido abaixo.

O EBITDA é definido como lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

O EBITDA ajustado é definido como o EBITDA ajustado para excluir certos itens não monetários e despesas incomuns, tais como: remuneração baseada em ações, despesas relacionadasàreestruturação, taxas e despesas de transações corporativas, como atividades de fusões e aquisições e financiamento, receita de investimento de capital líquido de dividendos recebidos, e o impacto de ganhos e perdas não realizados na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos em moeda não funcional. Essa medida é reportada ao principal tomador de decisões operacionais para fins de tomada de decisão sobre a alocação de recursos aos segmentos e avaliação de seu desempenho. Por esse motivo, o EBITDA Ajustado, no que se refere aos segmentos da Empresa, é apresentado em conformidade com a Codificação de Padrões Contábeis 280, Relatórios por Segmento, e é excluído da definição de medidas financeiras não-GAAP de acordo com o Regulamento G e Item da Comissão de Valores Mobiliários. 10 (e) do Regulamento SK. A apresentação do EBITDA Ajustado da Empresa é substancialmente consistente com as medidas equivalentes contidas nas linhas de crédito garantidas ao testar a conformidade do Grupo EVERTEC com as cláusulas nele contidas, como o índice de alavancagem garantido.

Receita líquida ajustada é definido como EBITDA Ajustado menos: despesas operacionais de depreciação e amortização, definido como Depreciação e amortização GAAP menos amortização de intangíveis relacionados a aquisições, como relacionamento com clientes, marcas registradas, acordos de não concorrência, entre outros; despesa de juros em dinheiro definida como despesa de juros GAAP, menos receita de juros GAAP ajustada para excluir amortização não monetária de custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto; despesa de imposto de renda que é calculada sobre o lucro antes de impostos ajustado usando a taxa de imposto GAAP aplicável, ajustada para divulgações de posição fiscal incerta, ajustes fiscais, ganhos inesperados de remuneração baseada em ações, ganhos e perdas não realizados de remensuração de moeda estrangeira, entre outros; e participações não controladoras, líquidas de amortização de intangíveis criados como parte da compra.

Ganhos por ação ordinária ajustados é definido como o Lucro Líquido Ajustado dividido pelas ações diluídas em circulação.

A Empresa utiliza o Lucro Líquido Ajustado para medir a lucratividade geral da Empresa porque a Empresa acredita que ele reflete melhor o desempenho operacional comparável, excluindo o impacto da amortização e depreciação não monetária que foi criada como resultado da atividade de fusão e aquisição. Além disso, ao avaliar o EBITDA, o EBITDA Ajustado, o Lucro Líquido Ajustado e o Lucro Ajustado por ação ordinária, você deve estar ciente de que no futuro a Companhia poderá incorrer em despesas como as excluídas no seu cálculo.

Declarações prospectivas

Certas declarações neste comunicado de resultados constituem “declarações prospectivas” dentro do significado e sujeitasàproteção da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada. Todas as declarações contidas neste comunicadoàimprensa, exceto declarações de fatos históricos, incluindo, sem limitação, declarações sobre nossa capacidade de atender às nossas expectativas de orientação para receita, lucro por ação, lucro ajustado por ação ordinária, despesas de capital e taxa de imposto efetiva, inclusive para ano fiscal de 2023, são declarações prospectivas. Palavras como “acredita”, “espera”, “antecipa”, “pretende”, “projeta”, “estima” e “planeja” e expressões semelhantes de verbos futuros ou condicionais, como “irá”, “deveria”, “ seria”, “pode” e “poderia” são geralmente de natureza prospectiva e não fatos históricos.

Vários fatores que podem fazer com que os resultados futuros reais e outros eventos futuros sejam materialmente diferentes daqueles estimados pela administração incluem, mas não estão limitados a: nossa confiança em nosso relacionamento com a Popular, Inc. (“Popular”) para uma parte significativa de nossas receitas de acordo com nosso segundo Contrato Principal de Serviços Alterado e Reformulado (“A&R MSA”) com eles, e como isso pode impactar nossa capacidade de expandir nossos negócios; nossa capacidade de renovar os contratos de nossos clientes em termos favoráveis para nós, incluindo, mas não se limitando ao prazo atual e qualquer extensão do MSA com o Popular; nossa dependência de nossos sistemas de processamento, infraestrutura tecnológica, sistemas de segurança e sistemas de detecção de pagamentos fraudulentos, bem como de nosso pessoal e de determinados terceiros com quem fazemos negócios, e os riscos para nossos negócios se nossos sistemas forem hackeados ou de outra forma comprometidos; nossa capacidade de desenvolver, instalar e adotar novos softwares, tecnologias e sistemas de computação; uma diminuição da base de clientes devido a consolidações e/ou falhas no setor de serviços financeiros; o risco de crédito dos nossos clientes comerciais, pelo qual também podemos ser responsáveis; a contínua posição de mercado da rede ATH; uma redução na confiança dos consumidores, seja como resultado de uma recessão económica global ou de outra forma, o que leva a uma diminuição dos gastos dos consumidores; nossa dependência de associações de cartão de crédito, incluindo quaisquer alterações adversas nas regras ou taxas da associação de cartão de crédito ou da rede; mudanças no ambiente regulatório e mudanças nas condições macroeconômicas, de mercado, internacionais, legais, fiscais, políticas ou administrativas, incluindo inflação ou risco de recessão; a concentração geográfica dos nossos negócios em Porto Rico, incluindo os nossos negócios com o governo de Porto Rico e seus instrumentos, que enfrentam graves desafios políticos e fiscais; mudanças adversas adicionais nas condições econômicas gerais em Porto Rico, seja como resultado da crise da dívida do governo ou de outra forma, incluindo a migração contínua de porto-riquenhos para o continente dos EUA, o que poderia afetar negativamente nossa base de clientes, os gastos gerais do consumidor, nossos custos das operações e nossa capacidade de contratar e reter funcionários qualificados; operar um negócio internacional na América Latina e no Caribe, em jurisdições com potencial instabilidade política e econômica; o impacto das taxas de câmbio nas operações; a nossa capacidade de proteger os nossos direitos de propriedade intelectual contra infrações e de nos defendermos contra reclamações de infrações apresentadas por terceiros; nossa capacidade de cumprir os requisitos regulatórios federais, estaduais, locais e estrangeiros dos EUA; evolução dos padrões da indústria e mudanças adversas nas condições económicas, políticas e outras condições globais; o nosso nível de endividamento e o impacto do aumento das taxas de juros, das restrições contidas nos nossos contratos de dívida, incluindo as linhas de crédito garantidas, bem como da dívida que poderá ser contraída no futuro; nossa capacidade de prevenir um ataqueàsegurança cibernética ou violação da segurança da nossa informação; a possibilidade de perdermos a nossa taxa de imposto preferencial em Porto Rico; nossa incapacidade de integrar com sucesso a SinqiaàEmpresa ou de alcançar o aumento esperado em nosso lucro por ação ordinária; qualquer perda de pessoal ou clientes em conexão com a Transação Sinqia; qualquer possibilidade de futuros furacões catastróficos, terremotos e outros desastres naturais potenciais afetarem nossos principais mercados na América Latina e no Caribe; e os outros fatores estabelecidos na "Parte 1, Item 1A. Fatores de Risco", no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023 arquivado na Securities and Exchange Commission (a "SEC") em 29 de fevereiro de 2024, uma vez que tais fatores podem ser atualizados periodicamente nos registros da Empresa juntoàSEC. A Empresa não assume nenhuma obrigação de divulgar publicamente quaisquer revisões de quaisquer declarações prospectivas, de relatar eventos ou de relatar a ocorrência de eventos imprevistos, a menos que seja obrigado a fazê-lo por lei.

EVERTEC, Inc. Anexo 1: Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas do lucro e da (perda) receita abrangente Três meses terminados em 30 de junho de Seis meses terminados em 30 de junho de 2024 2023 2024 2023 (Valores em dólares em milhares, exceto dados de ações) Receitas $ 211,978 $ 167,076 $ 417,296 $ 326,890 Custos e despesas operacionais Custo das receitas, excluindo depreciação e amortização 97,481 80,452 199,929 156,869 Despesas com vendas, gerais e administrativas 38,187 29,522 73,813 53,397 Depreciação e amortização 32,950 22,329 67,391 41,761 Total de custos e despesas operacionais 168,618 132,303 341,133 252,027 Lucro das operações 43,360 34,773 76,163 74,863 Receitas (despesas) não operacionais Receitas de juros 3,218 2,103 6,578 3,236 Despesas com juros (18,709 ) (5,640 ) (38,648 ) (11,283 ) Ganho (perda) na remensuração de moeda estrangeira 2,404 333 (2,052 ) (4,531 ) Lucro do investimento pelo método de equivalência patrimonial 1,096 1,476 2,167 2,631 Outras receitas, líquidas 2,255 1,591 6,095 2,601 Total de despesas não operacionais (9,736 ) (137 ) (25,860 ) (7,346 ) Lucro antes do imposto de renda 33,624 34,636 50,303 67,517 Despesas com imposto de renda 1,101 6,586 1,393 9,404 Lucro líquido 32,523 28,050 48,910 58,113 Menos: Lucro líquido (prejuízo) atribuívelàparticipação de não controladores 622 (105 ) 1,030 (94 ) Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc. 31,901 28,155 47,880 58,207 Outras (perdas) receitas abrangentes, líquidas de impostos Ajustes de conversão de moeda estrangeira (64,351 ) 3,153 (90,827 ) 20,758 Ganho em hedges de fluxo de caixa 1,034 1,816 3,382 271 Perda não realizada na alteração do valor justo de títulos de dívida disponíveis para venda — — (3 ) (20 ) Outras (perdas) receitas abrangentes, líquidas de impostos $ (63,317 ) $ 4,969 $ (87,448 ) $ 21,009 Total da (perda) receita abrangente atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc. $ (31,416 ) $ 33,124 $ (39,568 ) $ 79,216 Lucro líquido por ação ordinária: Básico 0,50 $ 0,43 $ 0,74 $ 0,90 Diluído $ 0,49 $ 0,43 $ 0,73 $ 0,89 Ações usadas no cálculo do lucro líquido por ação ordinária: Básico 64.420,756 65.046,328 64.800,361 65.007,528 Diluído 65.150.744 65.510,091 65.699,385 65.571,453

EVERTEC, Inc. Anexo 2: Balanços patrimoniais consolidados condensados não auditados (Em milhares) 30 de junho de 2024 31 de dezembro de 2023 Ativos Ativos circulantes: Caixa e equivalentes de caixa $ 257,699 $ 295,600 Dinheiro restrito 24,434 23,073 Contas a receber, líquido 122,278 126,510 Ativos de liquidação 64,922 51,467 Despesas pagas antecipadamente e outros ativos 61,444 64,704 Total de ativos circulantes 530,777 561,354 Títulos de dívida disponíveis para venda, a valor justo 1,725 2,095 Títulos patrimoniais, a valor justo 4,960 9,413 Investimento em investidas de capital 22,860 21,145 Propriedade e equipamentos, líquido 65,769 62,453 Ativo de direito de uso de arrendamento operacional 12,756 14,796 Goodwill 741,645 791,700 Outros ativos intangíveis, líquidos 451,637 518,070 Ativo fiscal diferido 23,851 47,847 Ativo de derivativos 7,241 4,385 Outros ativos de longo prazo 26,700 27,005 Total de ativos $ 1.889,921 $ 2.060,263 Passivos e patrimônio líquido Passivo circulante: Passivos provisionados $ 114,417 $ 129,160 Contas a pagar 60,122 66,516 Responsabilidade contratual 18,894 21,055 Imposto de renda a pagar 4,222 3,402 Parcela atual do endividamento de longo prazo 23,867 23,867 Parcela atual do passivo de arrendamento operacional 7,408 6,693 Passivos de liquidação 62,041 47,620 Total de passivos circulantes 290,971 298,313 Dívidas de longo prazo 936,001 946,816 Passivo fiscal diferido 46,148 87,916 Passivo contratual - longo prazo 54,136 41,825 Passivo de arrendamento operacional - longo prazo 6,697 9,033 Outros passivos de longo prazo 30,438 40,984 Total do passivo 1.364,391 1.424,887 Compromissos e contingências Participações não controladoras resgatáveis 38,455 36,968 Patrimônio líquido Ações preferenciais, valor nominal de US$ 0,01; 2.000.000 de ações autorizadas; nenhuma emitida — — Ações ordinárias, valor nominal US$ 0,01; 206.000.000 ações autorizadas; 64.446.211 ações emitidas e em circulação em 30 de junho de 2024 (31 de dezembro de 2023 - 65.450,799) 644 654 Capital adicional pago 10,777 36,527 Lucros acumulados 541,248 538,903 Outras (perdas) receitas abrangentes acumuladas, líquidas de impostos (69,239 ) 18,209 Total do patrimônio líquido 483,430 594,293 Participação não controladora não resgatável 3,645 4,115 Total do patrimônio líquido 487,075 598,408 Total de passivos e patrimônio líquido $ 1.889,921 $ 2.060,263

EVERTEC, Inc. Anexo 3: Demonstrações consolidadas condensadas e não auditadas dos fluxos de caixa Seis meses terminados em 30 de junho de 2024 2023 Fluxos de caixa de atividades operacionais Lucro líquido 48,910 $ 58,113 Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: Depreciação e amortização 67,391 41,761 Amortização de custos de emissão de dívida e acréscimo de desconto 2,361 791 Amortização de arrendamento operacional 3,565 3,103 Benefício fiscal diferido (13,324 ) (3,467 ) Remuneração baseada em ações 15,009 12,056 Lucro do investimento pelo método de equivalência patrimonial (2,167 ) (2,631 ) Ganho na venda de títulos patrimoniais (2,599 ) — Perda na remensuração de moeda estrangeira 2,052 4,531 Outros, líquido (1,666 ) 4,124 (Aumento) redução de ativos: (Aumento) redução nos ativos: 1,329 1,261 Contas a receber, líquido (431 ) (628 ) Despesas pagas antecipadamente e outros ativos (734 ) (2,282 ) Aumento (redução) no passivo: Passivos acumulados e contas a pagar 3,101 16,392 Imposto de renda a pagar 1,103 (10,027 ) Passivo contratual 11,561 1,181 Passivos de arrendamento operacional (1,672 ) (3,035 ) Outros passivos de longo prazo (2,449 ) (592 ) Total de ajustes 82,430 62,538 Caixa líquido proveniente de atividades operacionais 131,340 120,651 Fluxo de caixa das atividades de investimento Adições de software (39,106 ) (24,151 ) Propriedade e equipamentos adquiridos (17,226 ) (11,305 ) Compra de títulos patrimoniais (111 ) — Receitas de vencimentos de títulos de dívida disponíveis para venda 370 — Recursos provenientes da venda de títulos patrimoniais 5,906 — Aquisições, líquidas de caixa adquirido — (22,915 ) Caixa líquido utilizado em atividades de investimento (50,167 ) (58,371 ) Fluxo de caixa das atividades de financiamento Impostos retidos na fonte pagos sobre remuneração baseada em ações (9,825 ) (5,955 ) Redução líquida em empréstimos de curto prazo — (20,000 ) Dividendos pagos (6,493 ) (6,503 ) Recompra de ações ordinárias (70,000 ) (15,790 ) Pagamento de dívidas de longo prazo (11,933 ) (10,375 ) Amortização de outros contratos de financiamento (7,046 ) — Atividade de liquidação, líquida 21,703 5,587 Outras atividades de financiamento, líquidas (2,182 ) — Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento (85,776 ) (53,036 ) Efeito da taxa de câmbio sobre o caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (10,234 ) (1,841 ) Aumento líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (14,837 ) 7,403 Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação no início do período 343,724 221,244 Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação no final do período $ 328,887 $ 228,647 Conciliação de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação Caixa e equivalentes de caixa 257,699 191,620 Caixa restrito 24,434 19,485 Caixa e equivalentes de caixa incluídos nos ativos de liquidação 46,754 17,542 Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação $ 328,887 $ 228,647

EVERTEC, Inc. Anexo 4: Informações não auditadas sobre o segmento Três meses encerrados em 30 de junho de 2024 (Em milhares) Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe Pagamentos e soluções América Latina Carteira de clientes, líquida Soluções comerciais Corporativo e outros(1) Total Receita $ 54,199 $ 74,669 $ 45,319 $ 62,336 $ (24,545 ) $ 211,978 Custos e despesas operacionais 31,733 74,353 29,481 37,663 (4,612 ) 168,618 Depreciação e amortização 7,496 15,051 1,409 3,750 5,244 32,950 Receitas não operacionais 134 5,274 — 151 196 5,755 EBITDA 30,096 20,641 17,247 28,574 (14,493 ) 82,065 Remuneração e benefícios(2) 771 1,654 787 906 3,483 7,601 Taxas de transação, refinanciamento e outras(3) 456 (2,359 ) 214 289 190 (1,210 ) Perda (ganho) na remensuração de moeda estrangeira(4) 35 (2,436 ) — — (3 ) (2,404 ) EBITDA ajustado $ 31,358 $ 17,500 $ 18,248 $ 29,769 $ (10,823 ) $ 86,052

____________________ (1) Corporativo e outros consistem em despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente, a taxa de processamento de US$ 14,2 milhões dos Serviços de pagamento - Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 5,2 milhões dos Pagamentos e serviços América Latina para os Serviços de pagamento - Porto Rico e Caribe e Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 5,2 milhões dos Serviços de pagamento - Porto Rico e Caribe para os Pagamentos e soluções América Latina. (2) Representa principalmente indenizações baseadas em ações e pagamentos de indenizações. (3) Representa, principalmente, taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos realizados com títulos patrimoniais e a eliminação de ganhos não realizados com investimentos patrimoniais. (4) Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.

Três meses encerrados em 30 de junho de 2023 (Em milhares) Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe Pagamentos e soluções América Latina Carteira de clientes, líquida Soluções de negócios Corporativo e outros(1) Total Receitas $ 50,795 $ 39,076 $ 41,248 $ 56,971 $ (21,014 ) $ 167,076 Custos e despesas operacionais 28,895 33,666 27,616 39,097 3,029 132,303 Depreciação e amortização 6,087 5,393 1,150 4,469 5,230 22,329 Receitas não operacionais 115 2,290 1 66 928 3,400 EBITDA 28,102 13,093 14,783 22,409 (17,885 ) 60,502 Remuneração e benefícios(2) 842 999 860 965 5,035 8,701 Transações, refinanciamentos e outros(3) 288 253 — — 5,068 5,609 (Ganho) perda na remensuração de moeda estrangeira(4) (49 ) (285 ) — — 1 (333 ) EBITDA ajustado $ 29,183 $ 14,060 $ 15,643 $ 23,374 $ (7,781 ) $ 74,479

____________________ (1) Corporativo e outros consistem em despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente, a taxa de processamento de US$ 13,4 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 4,4 milhões dos Pagamentos e soluções América Latina para os Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe e Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 3,3 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe para a Pagamentos e soluções América Latina. (2) Representa, principalmente, remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações. (3) Representa, principalmente, taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, e a eliminação de ganhos não realizados de investimentos em ações. (4) Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.

Seis meses encerrados em 30 de junho de 2024 (Em milhares) Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe Pagamentos e soluções América Latina Carteira de clientes, líquida Soluções comerciais Corporativa e outros(1) Total Receita $ 107,230 $ 148,885 $ 88,418 $ 120,464 $ (47,701 ) $ 417,296 Custos e despesas operacionais 62,685 150,384 58,300 78,114 (8,350 ) 341,133 Depreciação e amortização 14,758 31,308 2,642 8,188 10,495 67,391 Receitas não operacionais 282 4,109 — 290 1,529 6,210 EBITDA 59,585 33,918 32,760 50,828 (27,327 ) 149,764 Remuneração e benefícios (2) 1,469 3,152 1,494 1,691 7,785 15,591 Taxas de transação, refinanciamento e outras taxas (3) 723 (5,388 ) 214 289 984 (3,178 ) (Ganho) perda na remensuração de moeda estrangeira (4) (67 ) 2,115 — — 4 2,052 EBITDA ajustado $ 61,710 $ 33,797 $ 34,468 $ 52,808 $ (18,554 ) $ 164,229

(1) Corporativo e outros consistem em despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente, a taxa de processamento de US$ 28,8 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 9,2 milhões dos Pagamentos e soluções América Latina para os Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe e Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 9,7 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe para a Pagamentos e soluções América Latina. (2) Representa, principalmente, remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações. (3) Representa, principalmente, taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos realizados com títulos patrimoniais e a eliminação de ganhos não realizados com investimentos patrimoniais. (4) Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.

Seis meses encerrados em 30 de junho de 2023 (Em milhares) Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe Soluções de pagamentos América Latina Carteira de clientes, líquida Soluções comerciais Corporativo e outros(1) Total Receitas $ 99,224 $ 74,393 $ 81,595 $ 112,666 $ (40,988 ) $ 326,890 Custos e despesas operacionais 56,617 62,978 54,305 78,010 117 252,027 Depreciação e amortização 11,975 8,104 2,279 8,957 10,446 41,761 Receitas (despesas) não operacionais 480 (1,495 ) 308 598 810 701 EBITDA 55,062 18,024 29,877 44,211 (29,849 ) 117,325 Remuneração e benefícios (2) 1,370 1,651 1,392 1,530 8,603 14,546 Taxas de transação, refinanciamento e outras taxas (3) 580 253 — — 4,379 5,212 Perda (ganho) na remensuração de moeda estrangeira (4) 46 4,487 — — (2 ) 4,531 EBITDA ajustado $ 57,058 $ 24,415 $ 31,269 $ 45,741 $ (16,869 ) $ 141,614

(1) Corporativo e outros consistem em despesas gerais corporativas, determinadas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem, predominantemente, a taxa de processamento de US$ 26,4 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe para a Carteira de clientes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 8,4 milhões da Pagamentos e soluções América Latina para os Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe e Soluções comerciais, e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 6,2 milhões dos Serviços de pagamentos - Porto Rico e Caribe para os Pagamentos e soluções América Latina. (2) Representa, principalmente, remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações. (3) Representa, principalmente, taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos realizados com títulos patrimoniais e a eliminação de ganhos não realizados com investimentos patrimoniais. (4) Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.

EVERTEC, Inc. Anexo 5: Reconciliação dos resultados operacionais GAAP e não-GAAP Três meses encerrados em 30 de junho de Seis meses encerrados em 30 de junho de (Valores em milhares de dólares, exceto dados de ações) 2024 2023 2024 2023 Lucro líquido 32,523 28,050 48,910 58,113 Despesas com imposto de renda 1,101 6,586 1,393 9,404 Despesas com juros, líquidas 15,491 3,537 32,070 8,047 Depreciação e amortização 32,950 22,329 67,391 41,761 EBITDA 82,065 60,502 149,764 117,325 Renda variável (1) (1,096 ) (1,476 ) (2,167 ) (2,631 ) Remuneração e benefícios (2) 7,601 8,701 15,591 14,546 Transações, refinanciamentos e outros (3) (114 ) 7,085 (1,011 ) 7,843 (Ganho) perda na remensuração de moeda estrangeira (4) (2,404 ) (333 ) 2,052 4,531 EBITDA ajustado 86,052 74,479 164,229 141,614 Depreciação e amortização operacional (5) (14,644 ) (12,835 ) (29,439 ) (25,204 ) Despesas com juros em dinheiro, líquidas (6) (14,422 ) (3,457 ) (29,841 ) (7,820 ) Despesas com imposto de renda (7) (2,526 ) (11,626 ) (2,064 ) (16,408 ) Participação não controladora (8) (645 ) 80 (1,066 ) 46 Lucro líquido ajustado $ 53,815 $ 46,641 $ 101,819 $ 92,228 Lucro líquido por ação ordinária (GAAP): Diluído $ 0,49 $ 0,43 $ 0,73 $ 0,89 Lucro ajustado por ação ordinária (não GAAP): Diluído $ 0,83 $ 0,71 $ 1,55 $ 1,41 Ações usadas no cálculo do lucro ajustado por ação ordinária: Diluído 65.150,744 65.510,091 65.699,385 65.571,453

____________________ 1) Representa a eliminação de ganhos patrimoniais não monetários de nossos investimentos em ações. 2) Representa, principalmente, remuneração baseada em ações e pagamentos de indenizações. 3) Representa taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, registradas como parte das despesas de vendas, gerais e administrativas, e a eliminação de ganhos não realizados decorrentes da alteração no valor justo de mercado de títulos patrimoniais. 4) Representa ganhos (perdas) não realizados e não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais. 5) Representa a despesa de depreciação e amortização operacional, que exclui os valores gerados como resultado de atividades de fusão e aquisição. 6) Representa a despesa de juros, menos a receita de juros, conforme aparecem nas demonstrações consolidadas condensadas de receita e receita (perda) abrangente, ajustadas para excluir a amortização não monetária dos custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto. 7) Representa a despesa de imposto de renda calculada sobre o lucro ajustado antes dos impostos usando a taxa de imposto GAAP aplicável, ajustada para determinados itens discretos. 8) Representa as participações acionárias não controladoras, líquidas da amortização de intangíveis criados como parte da compra.

EVERTEC, Inc. Anexo 6: Resumo das perspectivas e reconciliação com o lucro ajustado não GAAP por ação ordinária Panorama 2024 2023 (Valores em dólares em milhões, exceto dados por ação) Baixo Alto Receitas $ 846 a $ 854 $ 695 Lucro por ação (EPS) (GAAP) $ 1,59 a $ 1,70 $ 1,21 Ajuste por ação para reconciliar o lucro por ação GAAP com o lucro por ação ajustado não GAAP: Remuneração baseada em ações, ganhos patrimoniais não monetários e outros (1) 0,51 0,51 1,36 Depreciação e amortização relacionadas a fusões e aquisições (2) 0,94 0,92 0,62 Despesas com juros não monetárias (3) 0,05 0,05 (0,01 ) Efeito fiscal de ajustes não GAAP (4) (0,08 ) (0,07 ) (0,36 ) Participação não controladora (5) (0,03 ) (0,04 ) — Total de ajustes 1,39 1,37 1,61 EPS ajustado (não GAAP) $ 2,98 a $ 3,07 $ 2,82 Ações usadas no cálculo do lucro ajustado por ação ordinária 65,2 65,8

____________________ (1) Representa a remuneração baseada em ações, a eliminação de ganhos patrimoniais não monetários de investidas em ações, ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais, indenizações e outros ajustes para conciliar o EPS GAAP com o EPS não GAAP. (2) Representa os valores de despesas de depreciação e amortização gerados como resultado da atividade de fusões e aquisições. (3) Representa a amortização não monetária dos custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto. (4) Representa a despesa de imposto de renda sobre ajustes não GAAP usando a taxa de imposto GAAP aplicável (prevista em aproximadamente 5%). (5) Representa as participações acionárias não controladoras, líquidas da amortização de intangíveis criados como parte da compra.

