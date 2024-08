A TelevisaUnivision, Inc., empresa líder mundial em mídia e conteúdo em espanhol, anunciou hoje que Carlos Ferreiro deixará sua função de diretor financeiro por razões de saúde. Juan Pablo Newman, Diretor de Crescimento da TelevisaUnivision México, foi designado Diretor Financeiro Interino, a partir de 1º de setembro de 2024. Ferreiro irá permanecer na empresa em uma função consultiva e garantir uma transição tranquila.

Executivo financeiro veterano, Ferreiro atuou como diretor financeiro da TelevisaUnivision desde outubro de 2021, supervisionando todas as áreas da organização financeira internacional da empresa, incluindo finanças corporativas, tesouraria, gestão de riscos, relações com investidores, planejamento e análise financeira, auditoria, impostos, compras, imóveis e desenvolvimento de negócios corporativos. Antes deste cargo, Ferreiro ocupou várias funções de liderança no Grupo Televisa durante mais de 20 anos.

“Em nome do conselho administrativo, de toda a equipe de gestão e dos acionistas da empresa, quero agradecer a Carlos por seu imensurável comprometimento, aconselhamento, contribuições e liderança ao longo dos anos, sobretudo durante a complexa transação da TelevisaUnivision em 2021, que nos tornou o líder mundial definitivo em mídia em língua espanhola", comentou Alfonso de Angoitia, Presidente Executivo da TelevisaUnivision, Inc.

Wade Davis, Diretor Executivo da TelevisaUnivision, acrescentou: "A liderança, a experiência e o comprometimento que Carlos demonstrou ao longo destes anos de formação para a TelevisaUnivision foram inestimáveis. Somos agradecidos a ele por suas muitas contribuições que ajudaram a impulsionar a empresa aonde estamos hoje."

"Foi o momento de maior destaque de minha carreira ter atuado como o primeiro diretor financeiro da TelevisaUnivision, pois conquistamos muito e construímos uma organização de classe mundial, equipada para competir no cenário mundial da mídia", disse Ferreiro.

Davis continuou, "Juan Pablo tem ampla experiência como diretor financeiro ao administrar e expandir operações financeiras nos setores público e privado, abrangendo uma carreira de 20 anos de grande sucesso antes da TelevisaUnivision. Atualmente, ele já está profundamente integrado em nossas operações comerciais internacionais, e estou confiante de que seu conhecimento de nossos negócios e conjuntos de habilidades irão possibilitar que comece a trabalhar de imediato e efetue uma transição perfeita."

Sobre Juan Pablo Newman Aguilar

Como diretor de crescimento da TelevisaUnivision México, Juan Pablo Newman Aguilar supervisiona todas as vendas de anúncios nacionais, marketing e operações comerciais de TV aberta nacional e local, TV paga, O&O digital e transmissão digital no país. Ele trabalha ao lado de equipes multifuncionais, incluindo produção, programação, pesquisa e tecnologias da informação, que integram vendas de anúncios e conteúdo.

Antes de se incorporaràTelevisaUnivision, atuou como diretor executivo da Afore XXI-Banorte, o maior fundo de pensão da América Latina. Antes disto, Newman Aguilar foi chefe da Unidade de Crédito Público no Ministério das Finanças e Crédito Público (SHCP) do México, supervisionando a dívida interna e externa nacional. Newman Aguilar também atuou como diretor financeiro da Petróleos Mexicanos (PEMEX), a empresa estatal de petróleo do México, onde implementou com sucesso uma reforma energética que estabilizou a classificação de crédito da empresa e executou o primeiro programa de cobertura petrolífera da empresa.

No início de sua carreira, atuou como diretor de investimentos e tesouraria da Nacional Financiera (NAFIN), o maior banco de desenvolvimento do México. Newman Aguilar é bacharel em matemática aplicada pelo Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e obteve seu mestrado em Pesquisa Operacional pela London School of Economics and Political Science.

Sobre a TelevisaUnivision, Inc.

A TelevisaUnivision é a empresa líder mundial em mídia em espanhol. Com o respaldo da maior biblioteca de conteúdo próprio em espanhol e uma capacidade de produção prolífica, a TelevisaUnivision é a maior produtora de conteúdo original em espanhol em notícias, esportes e verticais de entretenimento. Este conteúdo original impulsiona todas as plataformas da TelevisaUnivision, que incluem as redes de transmissão com liderança de mercado Univision, Las Estrellas, Canal 5 e UniMas, bem como um portfólio de 38 redes a cabo, que incluem TUDN, Galavision, Distrito Comedia e TL Novelas. A empresa também opera o principal estúdio de cinema mexicano, Videocine, além de possuir e operar a maior plataforma de áudio em espanhol nos EUA em 35 estações terrestres e a plataforma digital Uforia. A TelevisaUnivision também é proprietária da ViX, a maior plataforma de transmissão digital em espanhol do mundo. Para mais informação, acesse televisaunivision.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240731411856/pt/

Betsy Frank, Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores

bmillerfrank@televisaunivision.com

Alyssa Bernstein, Vice-Presidente Sênior de Comunicações Corporativas

abernstein@televisaunivision.com