Campanha Pintando o 7 já ultrapassa R$ 2 milhões em doações

A campanha “Pintando o 7” do Grupo Gazin, em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), já ultrapassou a marca de mais de R$ 1,5 milhão de reais em doações para a entidade. A campanha teve início no primeiro dia de julho e, até o final deste mês, todas as compras acima de R$100 reais, que forem realizadas nas lojas físicas e virtuais da varejista, terão R$ 7 reais convertidos em doações para a Apae. Além disso, serão realizadas doações adicionais de fornecedores parceiros, como Samsung TV/Celulares, TCL Semp/TV e Condicionadores de Ar Inverter e Três Corações Cafeteiras.

“Entendemos que todos podemos ajudar uma organização tão importante como a Apae e instituições similares onde atuamos e vamos fazer isso. É parte do DNA da nossa empresa", afirma o presidente do Grupo Gazin, Gilmar Oliveira.

Para acompanhar os valores arrecadados basta acessar o site https://pintando7.gazin.com.br/ e conferir em tempo real as doações.

Segundo o gerente de marketing da empresa, Edson Oleksyw, o ótimo histórico de vendas das lojas e e-commerce da Gazin está refletindo nas doações para a Apae. “A campanha 'Pintando 7' ajuda também a conscientizar e sensibilizar as pessoas sobre a importância da união em prol daqueles que precisam de uma mão amiga”, reforça.

