CASACOR São Paulo 2024 recebe Selo de Acessibilidade pelo segundo ano

A CASACOR São Paulo recebeu, pela 37ª edição da mostra, o Selo de Acessibilidade pela Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA), atestando que o evento é acessível para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Para obter o Selo de Acessibilidade, a mostra passou por rigorosa avaliação realizada por engenheiros, arquitetos, pessoas com deficiência e membros da CPA.

Conforme dados internos, a mostra recebe diariamente uma média de 4 a 5 pessoas com algum tipo de deficiência motora. Além disso, mais de 500 visitantes que utilizam cadeiras de rodas se somam a esse número. Antes da implementação das medidas de acessibilidade, a média era de apenas 15 por mostra, representando um aumento de 4.900%.

O crescimento da participação de pessoas com deficiência na CASACOR São Paulo pode ser atribuído às estratégias de acessibilidade adotadas ao longo dos anos, visando universalizar o acesso ao evento. “Nos locais onde pessoas em cadeiras de rodas não têm acesso, nenhum outro visitante terá também: esse é um dos lemas que seguimos, e pedimos a colaboração de todos os arquitetos nisso. O acesso deve ser universal", afirma Darlan Firmato, Diretor de Operações.

Para garantir que o percurso da CASACOR São Paulo seja totalmente acessível todos os anos, Silvana Cambiaghi, arquiteta e consultora de acessibilidade, coordena a análise técnica do circuito desde o início, acompanhando o local e os projetos dos arquitetos que participam do evento.

Além do compromisso com a acessibilidade física, destinada às pessoas com mobilidade reduzida, as ações visam a garantir a equidade para todos os visitantes. “Requer pensar nas necessidades de todo o público com deficiência em geral. Por isso, a CASACOR São Paulo implementou recursos de acessibilidade em diversas áreas', reitera Silvana.

O ICOM, Plataforma de Atendimento em Língua de Sinais, oferece traduções simultâneas para facilitar a interação de pessoas com dificuldades de comunicação em qualquer espaço. É possível acessar o ICOM pelo aplicativo da CASACOR: ao clicar no ícone de libras no aplicativo, o visitante é direcionado à plataforma, que o conecta a um especialista que realiza a tradução em tempo real.

Além disso, existem quatro mapas táteis ao longo da mostra, que orientam os visitantes no percurso e oferecem um audioguia para pessoas cegas ou com baixa visão, além da presença de pisos táteis em todo o percurso. Elevadores, plataformas elevatórias, rampas e guarda-corpos complementam as visitas guiadas oferecidas a grupos da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), da Comissão Permanente de Acessibilidade da Cidade de São Paulo (CPA), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) e outras entidades relacionadas a pessoas com deficiência, proporcionando uma experiência inclusiva e completa.

“A conscientização e adesão de arquitetos, designers de interiores e paisagistas, aliadas ao acompanhamento constante da direção do evento, fizeram com que a CASACOR evoluísse até o estágio atual, onde a acessibilidade está naturalmente incorporada aos ambientes, tornando a mostra uma experiência fluida e confortável para todos”, endossa Lívia Pedreira, curadora da CASACOR.

