Inscrições para o Tech Fest 2024 começam no dia 1º de agosto

A Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, acaba de divulgar a data de abertura das inscrições para o TechFest 2024, programa oferecido pela instituição às escolas parceiras do Brasil. As inscrições começam no dia 1º de agosto e seguem até o dia 03 de setembro.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil, ressalta que o programa é mais do que uma iniciativa dentro do cenário educacional: trata-se de uma vivência imersiva em que os alunos podem aprender, na teoria e na prática, sobre tecnologia e o que é possível fazer com ela.

“Acreditamos que esse aprendizado também possa ampliar a visão de que é, sim, possível atuar, no mercado de trabalho, com tecnologia e suas frentes, como programação e muito mais”, afirma.

Cronograma:

1º de agosto – Abertura das inscrições de escolas e participantes;

03 de setembro – Prazo final de inscrição (23h59 - horário de Brasília);

04 de setembro – Anúncio de inauguração (17h30 - horário de Brasília);

14 de setembro – Prazo final para envio do vídeo (23h59 - horário de Brasília);

25 de setembro – Cerimônia de Premiação (17h30 - horário de Brasília);

Desafio 1: design de personagens 3D

Os alunos serão desafiados a projetar um modelo de um novo super-herói usando o Tinkercad. O envio deve incluir vários ângulos de seu design 3D e uma história de fundo sobre como o design suporta as habilidades do super-herói. Cada design deve incluir um personagem com três superpoderes e referências visuais claras ao superpoder, além do uso criativo de cores.

Desafio 2: design/protótipo de aplicativo

Os participantes devem projetar um protótipo rápido para um novo aplicativo móvel. O Minimum Viable Product (MVP) do aluno deve ser criado utilizando o Abode Creative Cloud Express para mostrar os recursos de UI/UX solicitados do aplicativo. Cada design de aplicativo deve incluir pelo menos cinco telas de usuário (ou seja, tela inicial, três telas de aplicativo, uma tela de preferências/configurações).

Desafio 3: solução de IA

Os estudantes devem criar uma solução para um problema que sua comunidade está enfrentando, usando Inteligência Artificial (IA). A solução pode incluir a criação de uma engrenagem que esteja conectada a um site ou aplicativo, que ajude as pessoas na resolução de problemas por meio de IA.

Desafio 4: design de jogos interativos

Os alunos serão desafiados a desenvolver um jogo interativo baseado em texto usando o Twine. O jogo deve incluir imagens gráficas e opções de escolha. Especificamente, cada design de jogo deve conter: pelo menos cinco imagens e, ao menos, três finais alternativos para completar o jogo.

Quem são os juízes?

Todos os anos, o Tech Fest conta com a participação de jurados voluntários, de instrutores a graduados, que ajudam a analisar e julgar cada um dos projetos enviados. A Full Sail deve divulgar os nomes dos jurados da edição de 2024 nos próximos dias.

Prêmios

Desafio 1

Vencedor do prêmio

Aluno: mesa digitalizadora intuos Ctl4100 pequena preta wacom (ou similar) e certificado impresso

Escola: troféu e certificado emoldurado

Patrocinador: kit professor Full Sail e certificado impresso

3 Menções honrosas

Aluno: kit aluno Full Sail e certificado impresso

Escola: troféu, certificado emoldurado

Patrocinador: kit professor Full Sail e certificado impresso

Desafio 2

Vencedor do prêmio

Aluno: assistente virtual amazon echo dot 5ª Geração (ou similar) e certificado impresso

Escola: troféu e certificado emoldurado

Patrocinador: kit de professor Full Sail e certificado Impresso

3 Menções honrosas

Aluno: kit de aluno Full Sail e certificado impresso

Escola: troféu e certificado emoldurado

Patrocinador: kit de professor Full Sail e certificado impresso

Desafio 3

Vencedor do prêmio

Aluno: pacote de jogos com teclado, mouse e fone de ouvido; e certificado impresso

Escola: troféu e certificado emoldurado

Patrocinador: kit de professor Full Sail e certificado impresso

3 Menções honrosas

Aluno: kit de aluno Full Sail e certificado impresso

Escola: troféu e certificado emoldurado

Patrocinador: kit de professor Full Sail e certificado impresso

Desafio 4

Vencedor do prêmio

Aluno: cadeira gamer nw (ou similar) e certificado impresso

Escola: troféu e certificado emoldurado

Patrocinador: kit professor Full Sail e certificado impresso

3 Menções honrosas

Aluno: kit aluno Full Sail, certificado impresso

Escola: troféu, Certificado emoldurado

Patrocinador: kit professor Full Sail, Certificado Impresso

Quem são os vencedores do TechFest 2023?

Challenge 1 – 3D Character

Winner

Centro Educacional Leonardo da Vinci - Luisa Frade

Honorable Mention

Colégio Maxi - Gabriela Silva

Colégio Pentágono - Pedro Henrique Molina

Colégio Leffler - Marcelo Raposo

Challenge 2 – App Design Prototype

Honorable mentions:

Colégio Pentágono - Gabriela Silva

Colégio Sesi Internacional de Curitiba - Laura Boaron

Colégio Pentágono - Rafael Sampaio

Winner

Colégio Leffler - Rafaela Pollo

Challenge 3 – Interactive Game Design

Winner

Maple Bear São Luís - Matheus Milhomem

Honorable Mention

Colégio Vila Olímpia - Pedro Clemes

Colégio Elvira Brandão - Enzo Borgo

Colégio Marista Alexander Fleming - Nicole Timler.

Para mais informaçõrs, basta acessar: https://fs-courses.com/techfest/2024/