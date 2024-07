Notícias regulatórias:

SIAL Paris, a maior exposição de inovação alimentar do mundo, lançou seu relatório SIAL Insights 2024. Desenvolvido com os especialistas do setor Kantar, ProtéinesXTC e Circana, este relatório explora o estado atual da indústria alimentícia mundial, ressaltando as principais tendências e desafios em meio às pressões econômicas e às mudanças no comportamento do consumidor.

Enfrentando a crise do custo de vida

O relatório revela que o aumento dos preços dos alimentos impactou significativamente os padrões de gastos a nível mundial. Nos últimos dois anos, os preços dos alimentos aumentaram em mais de 10%, muitas vezes excedendo as taxas gerais de inflação. Os consumidores estão respondendo ajustando seus hábitos de compra, como comprar quantidades menores, mudar para marcas mais acessíveis e buscar descontos. A indústria alimentícia deve adaptar seus modelos de fornecimento para satisfazer estes novos comportamentos do consumidor, mantendo práticas sustentáveis.

Principais tendências para 2024: Sentindo, Conectando, Cuidando

Sentindo: Apesar dos desafios econômicos, os consumidores priorizam o prazer em suas escolhas alimentares. Mais de 52% dos novos produtos visam proporcionar prazer sensorial, sobretudo em lares de baixa renda, onde a comida serve como uma fonte acessível de conforto e alegria.

Conectando: A importância das experiências gastronômicas coletivas cresceu, com um foco renovado na formação de comunidades por meio da comida. Quase 30% dos entrevistados citam as refeições comunitárias como uma razão principal para comer fora, sendo que pratos tradicionais e ingredientes tradicionais estão ganhando popularidade.

Cuidando: Saúde e sustentabilidade são preocupações cruciais. Há uma demanda crescente por alimentos naturais e minimamente processados, com 74% dos consumidores expressando preocupação sobre as implicações de sua dieta para a saúde. O interesse em produtos orgânicos e de comércio justo está aumentando, embora o preço continue sendo uma barreira para muitos. A nutrição personalizada também está em alta, com 65% dos entrevistados dispostos a pagar mais por produtos mais saudáveis.

Relatório especial: Inovações tecnológicas em alimentos

Os avanços tecnológicos vêm transformando a indústria alimentícia. O comércio eletrônico oferece conveniência e economia de custos, com as vendas de alimentos online crescendo 11% na França. A agricultura de precisão e a agricultura vertical estão enfrentando os desafios da gestão de recursos e do impacto ambiental. O relatório também explora o potencial das proteínas cultivadas em laboratório como alternativas sustentáveis ??à agricultura tradicional.

