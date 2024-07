Altos Executivos se reúnem na 6ª edição do Clube do Vinho SP

A 6ª edição do Clube do Vinho Altos Executivos ocorrerá no dia 22 de agosto, no exclusivo Palácio Tangará, em São Paulo, somente para clientes e convidados. Este evento celebra o 23º aniversário da LPM Global Relations, uma empresa voltada para altos executivos C-Level no país.

O trabalho da LPM Global é exclusivo para executivos e empresas nacionais de grande porte e multinacionais, e, anualmente, com exceção do período da pandemia da Covid-19, busca proporcionar um networking para os seus clientes e parceiros. O evento será marcado por uma relevante troca de informações, já que os executivos raramente têm tempo para sair e fazer networking por conta própria. A empresa também auxilia na geração de negócios, sendo esta uma parte essencial aos serviços realizados.

Sandra Dias, High Level Business Strategist International Executive e CEO da LPM Global Relations, comentou sobre a expectativa para o evento deste ano: "Estamos ansiosos por este momento. Vamos trazer quatro palestrantes para falar de um tema da atualidade, aprofundando na inteligência artificial e suas nuances. Teremos o executivo da Amazon, Arnaldo Armola, Mário Toews, sócio-fundador da Datalege Consultoria, Flávio Lima, fundador da MOVEO Consultoria e Marcelo Murilo, vice-presidente e conselheiro do grupo Benner. Cada um trará uma visão distinta sobre as IAs, tema que hoje é imprescindível em nosso dia a dia."

Ela acrescentou: "As pessoas não falam muito do jurídico e da lei LGPD dentro da IA. Esse será um dos temas absolutamente relevantes."

De acordo com uma pesquisa realizada pela Deloitte no Brasil, 58% das empresas já utilizam inteligência artificial em suas atividades ou em produtos e serviços oferecidos aos clientes. Entre elas, 79% pretendem ampliar o uso para outras funções ou produtos/serviços. Isso é um aumento significativo comparado aos 41% de 2022, segundo dados da ABES (Associação Brasileira de empresas de software).

Segundo um dos palestrantes, Mário Toews, a expectativa para esse evento é enorme devido à oportunidade de fazer networking e trocar experiências com os demais palestrantes: "Fico feliz em poder contribuir com conteúdos da atualidade que sejam de grande valia para os altos executivos que estarão presentes no evento.”

Ainda segundo ele, a sua palestra vai abordar as leis gerais de produção de dados, conectadas com as questões atuais e a própria legislação. "Vamos falar também sobre os golpes na internet e principalmente sobre a inteligência artificial. Estamos preparando um excelente conteúdo para todos”, disse Mário.

Além disso, estudos mostram que antes da implementação das IAs, as grandes empresas enfrentavam desafios significativos em termos de processamento de dados, automação de tarefas e personalização de serviços. Com a chegada da inteligência artificial, elas conseguiram otimizar processos, reduzir custos operacionais e melhorar a tomada de decisões estratégicas. As IAs permitiram uma análise mais precisa e rápida de grandes volumes de dados, aumentando a competitividade no mercado e a satisfação dos clientes.

O evento será realizado no seis estrelas Palácio Tangará, um dos espaços mais exclusivos de São Paulo. "Estamos preparando um evento totalmente diferente das edições anteriores, com o objetivo de fortalecer ainda mais a nossa marca e o nosso trabalho no meio executivo. Após as palestras, teremos um Petit Comité com vinhos premiados, embora eu não possa revelar ainda quais serão servidos", comentou Sandra Dias. "Não vou dar spoiler, mas, após as palestras, teremos um momento especial que promete surpreender a todos."

Já estão confirmados para o Clube do vinho altos executivos, presidentes e vice-presidentes de algumas das maiores empresas do Brasil e exterior.

“Estamos entusiasmados com essa grande oportunidade de reunir renomados executivos neste evento especial, que celebra o aniversário da nossa empresa com as melhores mentes do mercado corporativo atual", finalizou Sandra Dias.