Em tempos de crise muitos setores econômicos enfrentam grandes desafios. No entanto, os restaurantes têm encontrado maneiras inovadoras de se manterem competitivos e prosperarem. Utilizando o delivery, tecnologia, marketing digital e estratégias de comunicação, esses estabelecimentos estão conseguindo driblar a crise e garantir um fluxo constante de clientes.

Aplicativos de delivery têm sido fundamentais para a sobrevivência dos restaurantes durante períodos econômicos difíceis. Esses apps oferecem uma plataforma fácil de usar que conecta restaurantes a clientes de forma rápida e eficiente. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE , o setor de alimentação por aplicativos cresceu 16,3% em 2021, evidenciando a importância dessa tecnologia para o setor.

Além dos aplicativos de delivery, o marketing digital desempenha um papel crucial na estratégia de restaurantes. Investir em redes sociais, Google Ads e e-mail marketing ajuda a aumentar a visibilidade dos estabelecimentos e a atrair novos clientes. Segundo um estudo da We Are Social , 74% dos consumidores afirmam que as redes sociais influenciam suas decisões de compra, o que demonstra a eficácia dessas plataformas na promoção de serviços de delivery.

Seguindo essa mesma tendência, a comunicação direta com os clientes é essencial para garantir fidelidade e engajamento. De acordo com pesquisa da Mobile Marketing Watch, o envio de SMS tem se mostrado uma ferramenta extremamente eficaz para esse propósito. Segundo Italo Migotto, CEO da SMSBarato e especialista em SMS em massa , "os restaurantes que utilizam SMS conseguem atingir seus clientes de maneira rápida e personalizada, aumentando significativamente a taxa de abertura e resposta em comparação com outros métodos de comunicação". Exemplos práticos são o envio de cupons exclusivos para clientes cadastrados e notificações sobre o status do pedido e tempo estimado de entrega. Migotto ainda destaca que "restaurantes costumam enviar mensagens personalizadas para seus clientes, promovendo ofertas especiais, lembrando-os de novos menus e até mesmo coletando feedback, através de uma API SMS".

A crise econômica apresentou grandes desafios, mas os restaurantes de delivery têm mostrado uma notável capacidade de adaptação e inovação. Utilizando aplicativos de delivery, estratégias de marketing digital e comunicação eficaz com clientes através de SMS em massa, esses estabelecimentos estão não apenas sobrevivendo, mas prosperando. A tecnologia, quando bem utilizada, pode transformar desafios em oportunidades e garantir o sucesso contínuo no setor de alimentação.

