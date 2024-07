A Ledger, líder mundial em segurança de ativos digitais para clientes e empresas, lançou hoje para venda o Ledger Flex, seu segundo lançamento de produto novo em 2024. Lançado durante o décimo aniversário da Ledger, o Ledger Flex e o Ledger Stax lançado anteriormente marcam o início de uma nova geração de hardware Ledger, que apresenta telas sensíveis ao toque E Ink® seguras, impulsionadas pelo sistema operacional Secure da Ledger. O Ledger Flex está disponível para compra hoje em Ledger.com e mediante nossos parceiros de varejo ao redor do mundo por US$ 249, com envio imediato.

Ledger Flex™ (Photo: Business Wire)

O Ledger Flex marca o novo padrão para dispositivos Ledger, apresentando NFC e uma tela sensível ao toque E Ink® segura, a um preço atrativo. O Ledger Flex é uma homenagem ao icônico motivo preto e aço apresentado em dispositivos Ledger durante uma década, um lembrete da herança de segurança intransigente da Ledger. Sua tela de alta resolução de 2,8" oferece clareza ao assinar transações ou aprovar logins. A E Ink® oferece eficiência energética incomparável, assim a bateria pode durar semanas ou até meses com uma carga.

"Após uma década definindo o padrão de segurança e autocustódia em cripto e ativos digitais, sinto orgulho de dizer que estamos elevando o nível novamente", disse Pascal Gauthier, Presidente e Diretor Executivo da Ledger. “Ao lançar o Ledger Flex e o Ledger Stax este ano, estamos redefinindo a experiência de autocustódia. Os dispositivos Ledger já protegem mais de 20% dos ativos digitais do mundo, e nossa nova categoria de tela sensível ao toque segura irá tornar a autocustódia mais acessível do que nunca para mais clientes e empresas."

Dispositivos de assinatura seguros são fundamentais para um futuro ondeProof of You se torna essencial. À medida que mais de nosso valor é digitalizado, a sociedade irá precisar de métodos confiáveis ??para comprovar a identidade. O rápido avanço da IA ??coloca a procedência na vanguarda dos maiores desafios da tecnologia, e confiar no que você vê se torna cada vez mais difícil. Os dispositivos Ledger são os únicos produtos no mundo com telas sensíveis ao toque seguras, o que os torna essenciais para proteger tanto seu valor digital como sua identidade. Os dispositivos Ledger trazem segurança para seus dispositivos inerentemente inseguros.

Após uma década desenvolvendo dispositivos seguros inflexíveis e um ecossistema robusto de desenvolvedores de código aberto, a Ledger está pronta para proteger um mundo que está adotando a IA. Onde a IA cria abundância, o blockchain é um parceiro natural ao criar escassez e autenticidade. A Ledger protege o blockchain e irá criar aplicativos para satisfazer a necessidade de Proof of You.

Isto começa com um novo aplicativo para Ledger Stax e Ledger Flex: Ledger Security Key, que proporciona recursos de autenticação de dois fatores (2FA) e Passkey. Passkeys, que oferece uma alternativa segura e conveniente às senhas tradicionais e podem eliminar o 'phishing' de seus fatores de risco de segurança. Com o Ledger Security Key, você pode usar sua carteira Ledger para fazer login sem precisar obter sua senha ou usar um 2FA menos seguro, como uma extensão do navegador ou SMS. Esta função tem por fase a especificação aberta FIDO 2, garantindo acesso descentralizado entre plataformas, já sendo compatível com Google, Amazon, Binance, Coinbase e muito mais. Basta tocar seu Ledger Flex ou Ledger Stax em seu telefone para fazer login em serviços suportados ou conectar via USB a seu laptop ou PC.

"Sem uma tela segura, você não está seguro. Ponto final. As telas sensíveis ao toque seguras e fáceis de usar da Ledger Stax e Ledger Flex são as únicas telas sensíveis ao toque verdadeiramente seguras do mundo, testadas em campo pela Donjon e por terceiros", disse Ian Rogers, Diretor de Experiência na Ledger. "Com a crescente propriedade digital e falsificações de IA, a segurança de ativos digitais, prova de humanidade e comprovação de identidade são mais cruciais do que nunca. Ledger Stax e Ledger Flex são as telas sensíveis ao toque seguras para combinar com a tela sensível ao toque insegura em seu bolso."

O Ledger Flex tem parceria com o Ledger Live, o principal aplicativo complementar 'omni-chain', que permite que os usuários se conectem perfeitamente com seu dispositivo Ledger. O Ledger Live é a forma mais segura de comprar, vender, trocar e obter rendimento em sua criptomoeda, integrado com provedores internacionais como Moonpay, Coinbase, PayPal e Lido. Até o momento, a Ledger suporta mais de 10.000 moedas e tokens em mais de 70 blockchains no Ledger Live, e cerca de 200 dApps foram integrados ao ecossistema Ledger. Os desenvolvedores que desejam aperfeiçoar o ecossistema Ledger podem conferir nosso portal atualizado do desenvolvedor aqui.

Adotar um futuro construído em valor digital requer opções de recuperação seguras, que garantam que seu valor digital ou identidade nunca sejam perdidos. Em 2023, a Ledger lançou o Ledger Recover, fornecido pela Coincover, um serviço que permite aos usuários criptografar, fragmentar e fazer backup de sua frase secreta de recuperação, oferecendo suporte ao Ledger Flex desde o lançamento, além do Ledger Stax já disponível. Com o Ledger Recover, você nunca precisa se preocupar em recuperar o acessoàsua carteira, mesmo se seu backup físico da Frase Secreta de Recuperação for perdido ou destruído. Com o Ledger Live, ™Ledger Security Key e o Ledger Recover, toda a experiência de propriedade digital está presente e possível somente no ecossistema Ledger.

O Ledger Flex está disponível hoje no Ledger.com e na Best Buy em todos os EUA por US$ 249. Uma edição especial do Ledger Flex BTC também está disponível. Acessórios para proteger seu Ledger Stax e Ledger Flex já estão sendo enviados.

Com a introdução do Ledger Flex, agora há um dispositivo Ledger disponível a um preço acessível para todos:

LEDGER NANO S PLUS™: Segurança inflexível da Ledger para seu Bitcoin e criptomoedas, disponível por apenas US$ 79.

LEDGER NANO X™: Mais conectividade, com Bluetooth para transações em qualquer lugar por US$ 149.

LEDGER FLEX™: Interface de toque de última geração e fator de forma da Ledger por US$ 249.

LEDGER STAX™: Design de alta qualidade e última geração com o primeiro display E Ink® curvo do mundo, com carregamento Qi e ímãs ordenados. Projetado por Tony Fadell. Garantido pela Ledger, por US$ 399, com um invólucro magnético em cada caixa.

ESPECIFICAÇÕES DO LEDGER FLEX:

Dimensões: 78,40 x 56,50 x 7,70 mm

Segurança: elemento seguro certificado Ledger EAL 6+ (ST33K1M5)

Tipo de tela: E Ink® (até 16 tons de cinza), tela de bloqueio sempre ativa e personalizável, toque capacitivo

Resolução da tela: 2,8", 600 x 480 pixels

Peso: 57,5 g

Conectividade: USB C, Bluetooth® 5.2, NFC

SOBRE A LEDGER

Comemorando seu 10º aniversário em 2024, a Ledger é líder mundial em segurança de ativos digitais para clientes e empresas. A Ledger oferece dispositivos e plataformas conectados, com mais de 6 milhões de dispositivos vendidos a clientes em 180 países e mais de 10 idiomas, mais de 100 instituições financeiras e marcas comerciais. Mais de 20% dos ativos criptográficos do mundo são protegidos pela Ledger.

A Ledger é a solução de ativos digitais segura por design. A equipe de segurança ostensiva mais respeitada internacionalmente do mundo, Ledger Donjon, é considerada um recurso crucial para proteger o mundo dos Ativos Digitais. Com mais de 14 bilhões de dólares hackeados, fraudados ou mal administrados apenas em 2023, a segurança da Ledger traz paz de espírito e autocustódia inflexível para sua comunidade.

Não compre "uma carteira de hardware". Compre um dispositivo LEDGER™.

LEDGER™, LEDGER LIVE™, LEDGER RECOVER™, LEDGER STAX™, LEDGER FLEX™ e LEDGER FREE FROM COMPROMISE™ são marcas comerciais de propriedade da Ledger SAS

A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso destas marcas pela Ledger é realizado sob licença.

E Ink® é uma marca registrada da E Ink Corporation.

