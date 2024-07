Tecnologia e IA transformam o transporte de veículos

A venda online tem crescido significativamente no Brasil nos últimos anos. Acelerado pela pandemia de COVID-19, o setor de e-commerce brasileiro figura entre os que mais crescem no mundo (E-commerce Brasil). Com a facilidade de acessar opções e comparar preços e modelos, consumidores estão cada vez mais confiando na internet para realizar compras.

Com o mercado de veículos não é diferente. O Relatório de Mobilidade de 2021, produzido pela SAE Brasil, revelou que já naquela época 3 em cada 10 brasileiros pretendiam comprar seu carro de maneira online. E dados de grandes players, como a OLX, também corroboram com a digitalização do mercado. A gigante dos marketplaces divulgou um crescimento de 21,73% no número de usuários navegando nas seções automotivas de seu portal no primeiro trimestre de 2024, quando comparado ao mesmo período de 2023 (OLX Autos).

Apesar das boas perspectivas de mercado, a venda de veículos online apresenta um desafio adicional quando comparada à tradicional: a entrega do veículo. Uma vez que a venda tenha sido concretizada, o vendedor deverá realizar o processo de contratação da transportadora e de acompanhamento do transporte até a entrega na casa do cliente.

Para os vendedores, encontrar a transportadora ideal pode ser uma tarefa demorada e complexa, especialmente quando se considera a variação de preços e a disponibilidade de serviços. O timing na venda (velocidade em obter a cotação e realizar a contratação no momento em que o cliente toma a decisão de compra), a segurança do transporte e a garantia de entrega no prazo também são preocupações constantes, impactando diretamente a experiência do cliente final.

Nesse cenário surgem startups com soluções focadas no transporte de veículos, como a EVO! Transportes, plataforma que permite que pessoas físicas e empresas que vendem ou locam veículos lancem suas demandas de transporte e recebam propostas de uma rede com mais de 500 transportadoras especializadas.

A solução da EVO! conta com recursos de pregão online, onde embarcadores podem comparar preços e prazos, rastreamento em tempo real, permitindo o acompanhamento do progresso do transporte, vistoria digital dos veículos transportados, com comparativo e alerta de divergências, gestão de pagamentos, com aprovação automática, entre outros.

Uma das ferramentas de destaque da startup é a contratação do serviço de transporte via WhatsApp: “A venda de veículos hoje, mesmo para lojas físicas, não é mais local… é nacional! O cliente muitas vezes vai até uma loja procurando por um veículo que está disponível apenas em outra loja. O vendedor precisa ter agilidade para fazer a cotação e contratar o transporte do veículo até a casa do cliente. E para isso temos o único serviço do Brasil que utiliza IA para que o lojista faça cotação e contrate na hora o serviço de transporte de veículos. Tudo por Whatsapp e de forma automática e segura.“, explica Caitano Marcatto, CEO da EVO!.

Os resultados da implantação de soluções de logística são promissores. Segundo estudo da McKinsey, a digitalização de processos logísticos pode resultar em uma economia operacional de 20% a 40% em dois a quatro anos. Ainda segundo o estudo, empresas que investem em transformação digital relatam não apenas melhorias na eficiência operacional, mas também uma maior capacidade de atender às expectativas dos clientes, oferecendo prazos de entrega mais precisos e informações atualizadas sobre o status das encomendas.

Website: https://www.evocegonheiro.com.br/