Formação de líderes é vital para o crescimento de franquias

O mercado de franchising se consolida cada vez mais como uma das principais portas de entrada para o empreendedorismo no Brasil. Embora existam muitas vantagens em pertencer a uma rede de franquias, como ter um negócio já formatado, testado, aprovado e pronto para abrir as portas e dar lucro, há um desafio comum que até mesmo os franqueados profissionais (que possuem duas, três ou mais franquias da mesma ou de diferentes bandeiras) enfrentam: a dificuldade de formar líderes para ganhar escala de maneira ainda mais acelerada.



Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) revelam que o setor faturou R$ 240,6 bilhões em 2023 e cresceu pujantes 14% em relação ao ano anterior. Embora esses números sejam promissores, o crescimento do desenvolvimento de lideranças não tem acompanhado o ritmo da expansão. Esse descompasso pode ser atribuído a fatores como desafios operacionais, expectativas desalinhadas e a complexidade da gestão contínua de uma franquia.



Valéria Pimenta, especialista em análise comportamental e desenvolvimento de liderança, destaca que muitos franqueados ainda acreditam que pertencer a uma marca reconhecida seja o suficiente para garantir o sucesso do negócio, negligenciando investimentos no desenvolvimento do time. "É essencial transmitir aos gestores a importância de entender os processos de forma independente e desenvolver um processo de liderança integrado para resolver problemas de gestão", afirma.

Para a especialista, que também é mentora comportamental e coach de executivos, engana-se quem, no franchising, acha que não é preciso estar próximo ao time. A transmissão da cultura da organização vem do líder, é ele quem engaja o time para entregar resultados de forma sustentável. “É essencial repassar aos gestores que auxiliam nessa missão a importância de enxergar com clareza os processos na organização de forma independente. Com o mercado cada vez mais competitivo, as marcas precisam de um processo de desenvolvimento de liderança integrado, que ajude a resolver os problemas de gestão”, afirma Valéria.



Segundo ela, a transição de um colaborador para uma posição de liderança exige mais do que apenas habilidades técnicas. É necessário tomar decisões estratégicas, liderar equipes, motivar pessoas e lidar com situações complexas. Somente com essa preparação os franqueados poderão escalar seus negócios de maneira eficaz e ágil.



Valéria aponta quatro estratégias práticas para o desenvolvimento de lideranças:





Capacitação contínua : implementar programas de treinamento contínuos para todos os níveis de gestão. Esses programas devem incluir workshops, cursos online e sessões de treinamento prático, focando em habilidades essenciais como comunicação, resolução de conflitos e gestão de equipes;



Mentoria do coaching : estabelecer programas de mentoria para desenvolver habilidades de liderança e proporcionar apoio contínuo. A mentoria oferece uma abordagem personalizada para o desenvolvimento de líderes, permitindo que eles aprendam com a experiência e sabedoria de profissionais mais experientes. Além disso, o coaching, que é um processo mais formal, foca no desenvolvimento de competências específicas e no aprimoramento de desempenho;



Avaliações de desempenho : realizar avaliações regulares para identificar potenciais líderes e áreas de melhoria. Essas avaliações devem ser abrangentes, incluindo feedback 360° de colegas, subordinados e superiores. Além disso, deve-se utilizar ferramentas de avaliação de competências para medir habilidades específicas e mapear planos de desenvolvimento personalizados;



Cultura organizacional: promover uma cultura que valorize o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os colaboradores. Isso pode ser feito através da criação de um ambiente de trabalho positivo e inclusivo, em que a aprendizagem contínua é incentivada. As empresas devem reconhecer e recompensar o esforço e o progresso, além de criar oportunidades para que os colaboradores assumam novos desafios e responsabilidades.

“A transição de um colaborador para uma posição de liderança exige muito mais que apenas habilidades técnicas. É preciso estar apto para tomar decisões estratégicas, liderar equipes, motivar pessoas e lidar com situações complexas. Somente desta forma, os franqueados profissionais poderão ter tranquilidade de escalar seus negócios de maneira ainda mais ágil. O franchising oferece uma plataforma robusta para o crescimento dos negócios, mas o sucesso a longo prazo depende da capacidade de desenvolver lideranças eficazes. Com as estratégias certas, franqueados podem superar os desafios de gestão e escalar suas operações com confiança e competência”, conclui Valéria.

Website: http://linkedin.com/in/valéria-pimenta