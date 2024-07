Mega Bolsa tem descontos de até 90% em faculdades renomadas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais e mais concorridas formas de ingresso dos estudantes nas faculdades de todo o país. Contudo, existem outras maneiras de conseguir estudar em instituições de ensino a preços acessíveis. Para ajudar nesse objetivo, a Quero Bolsa, portal de educação, está lançando a ação Mega Bolsa trazendo uma faculdade por dia com ofertas de bolsas de estudo.

Durante 24 horas, cada instituição parceira oferece suas Mega Bolsas a partir de uma negociação exclusiva do site. Grupos educacionais como as instituições de ensino superior Estácio/YDUQS, UniRios e o Centro Universitário UFBRA, além do grupo Ânima, com as seguintes instituições como Anhembi Morumbi, UNA, IMBR e São Judas estão direcionados para a captação de alunos interessados em bolsas de estudo. A iniciativa permite o acesso a oportunidades de descontos nas mensalidades por meio de bolsas de estudo.

Os descontos nas mensalidades da Mega Bolsa podem chegar a 90% e são válidos até a conclusão do curso. Para ter direito à bolsa, não é necessário comprovar renda, condição social ou ter feito a prova do ENEM. Basta ter o diploma do ensino médio.

"Estamos comprometidos em oferecer oportunidades diferenciadas e abrir portas para aqueles que buscam realizar o sonho de uma graduação”, destaca Jessica Brihy, CMO da Quero Educação, empresa responsável pela Quero Bolsa.

Para conferir as oportunidades, os candidatos devem acessar o site da Quero Bolsa.

Sobre a Quero Bolsa

Parte do grupo Quero Educação, a Quero Bolsa reúne bolsas de estudo em mais de 8 mil parceiros entre faculdades e escolas de todo o Brasil. Até hoje, mais de 1,3 milhão de alunos já se matricularam com as bolsas do site. Além de reunir ofertas em diversas instituições de ensino, a Quero Educação tem alguns outros sites, como: o Mundo Vestibular, o Guia da Carreira e o EaDcombr. Esses sites geram conteúdo e notícias com o propósito de que os estudantes consigam se informar e tomar as decisões certas para suas carreiras. A Quero Educação também possui o Melhor Escola, site que oferece bolsas de estudo de escolas do ensino básico por todo o Brasil. Para conferir as melhores oportunidades, os candidatos devem acessar o site da Quero Bolsa.

Website: https://querobolsa.com.br/