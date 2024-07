LiveSEO adquire parte da YAV, empresa de consultoria de e-commerce

A liveSEO — uma das maiores empresas de SEO do Brasil e América Latina — acaba de adquirir parte da YAV, uma consultoria especializada em e-commerce e marketplace.

A formação do grupo tem como objetivo unir diferentes empresas para atender o mercado de marketing, consultoria e tecnologia, oferecendo serviços especializados em diversas frentes.

Com seis anos de experiência, esta é a primeira aquisição da liveSEO. Nos últimos 04 anos, a empresa registrou um crescimento superior a 300% em 2023, e hoje conta com um quadro de 120 colaboradores e 10 sócios.

A YAV, por sua vez, foi fundada em 2019 e vem apresentando um crescimento constante desde então. Um de seus principais cases de sucesso foi a Bayard Esportes, que aumentou sua receita em 360% desde o início da consultoria. A expectativa dos fundadores é impulsionar o crescimento da marca com a troca de experiências entre os profissionais do grupo.

Em termos de relacionamento, a liveSEO e a YAV já tinham uma relação de parceria firmada, e, segundo os sócios, isso foi fundamental para a decisão de compra. De acordo com Lucas Maranho, CEO da empresa investidora: “É comum empresas maiores adquirirem pequenos concorrentes para aumentarem o poder no mercado, mas não é o caso. Estamos ampliando nossa presença de mercado com parceiros que possuem uma visão alinhada com a nossa e que estejam dispostos a crescer no segmento de tecnologia e e-commerce com maturidade”.

Hoje, a liveSEO atende clientes como Serasa, B3, Wella, Havan e Seara, com mais de 200 projetos distribuídos em e-commerces e e-business de diferentes segmentos. A aquisição fez parte do planejamento estratégico da organização, e, segundo o CEO, foi uma das grandes ações que estão por vir.

