A H.U. Group Holdings Inc. e sua subsidiária integral Fujirebio anunciaram hoje a disponibilidade do ensaio Lumipulse G da GFAP para os sistemas de imunoensaio LUMIPULSE® G totalmente automatizado e de acesso aleatório. O ensaio rotulado como Research Use Only (RUO) – termo usado para identificar produtos que estão em fase de desenvolvimento e pesquisa laboratorial – já está disponível nos Estados Unidos e, a partir de setembro deste ano, estará disponível no Japão, na Europa e em outras regiões*. O teste de imunoensaio enzimático de quimiluminescência (CLEIA) permite a medição quantitativa da proteína ácida fibrilar glial (GFAP) em plasma e soro humanos em apenas 35 minutos.

“Em 2023, já apresentamos dois novos e importantes neuroensaios para a detecção baseada em RUO de neurofilamentos de cadeias leves (NfL) e pTau 217”, disse Goki Ishikawa, presidente e CEO da Fujirebio Holdings, Inc. “Continuamos realizando testes fundamentados em biomarcadores para doenças neurológicas com o Lumipulse G GFAP, afirmando nosso compromisso de desempenhar um papel essencial de parceria, tanto na pesquisa quanto na rotina clínica.”

O ensaio Lumipulse G GFAP permitirá que a comunidade científica e os profissionais de pesquisa clínica estudem e compreendam melhor a utilidade clínica potencial desse promissor biomarcador astrocítico para doenças neurológicas, como esclerose múltipla, doença de Alzheimer, doença de Parkinson e lesões traumáticas agudas ou derrames cerebrais.1

Com a plataforma LUMIPULSE G totalmente automatizada e de acesso aleatório, os profissionais poderão medir a GFAP de forma fácil e confiável. Essa plataforma padronizada de imunoensaio já está amplamente disponível em laboratórios para testes de rotina e de pesquisa de biomarcadores relacionados a doenças neurológicas. O novo ensaio atende aos requisitos de qualidade, rendimento e regulamentação necessários para dar suporte a possíveis testes de rotina de GFAP em combinação com outros testes da lista de biomarcadores neurológicos da Fujirebio.

Sobre a Fujirebio

A Fujirebio, membro da H.U. Group Holdings Inc., é uma empresa líder mundial em testes de diagnóstico in vitro (IVD) de alta qualidade, com mais de 50 anos de experiência acumulada em pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização internacional de produtos de IVD.

A Fujirebio foi a primeira empresa a desenvolver e comercializar biomarcadores do líquido cefalorraquidiano (LCR) sob a marca Innogenetics há mais de 25 anos. A Fujirebio oferece uma ampla linha de ensaios manuais e totalmente automatizados para doenças neurológicas e colabora constantemente com organizações e especialistas clínicos no mundo inteiro para desenvolver novas vias que permitem disponibilizar ferramentas de diagnóstico neurodegenerativo mais precoces, simples e completas. Para mais informações, acesse www.fujirebio.com/neuro.

* Entre em contato com o representante local da Fujirebio para obter informações sobre a disponibilidade desse produto em seu país.

Lumipulse é uma marca registrada da Fujirebio Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

