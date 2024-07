A Andersen Global reforça suas capacidades de avaliação mundial mediante adição da empresa colaboradora Advance Valuations na Bulgária.

Fundada em 2005, a Advance Valuations é uma das principais empresas de avaliação da Bulgária, trabalhando em estreita cooperação com bancos e instituições financeiras, clientes corporativos e agências governamentais. Os abrangentes serviços de avaliação da empresa incluem imóveis, negócios, máquinas e equipamentos, ativos intangíveis e terras agrícolas.

A sócia-diretora, Tzenka Bojilova, disse: "À medida que o setor de avaliação continua evoluindo, nossos profissionais permanecem comprometidos em oferecer soluções abrangentes e personalizadas. Nossa cooperação com a Andersen Global aperfeiçoa nossas capacidades de serviço para satisfazer as necessidades dos clientes, sendo um marco importante para nosso alcance internacional."

"A Advance Valuations foi reconhecida como uma empresa de avaliação líder devido a seus profundos conhecimentos de mercado e comprometimento com soluções centradas no cliente", disse o Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen, Mark L. Vorsatz. "À medida que as demandas na região continuam aumentando, Tzenka e sua equipe irão desempenhar um papel importante no aperfeiçoamento de nossa cobertura para assegurar um serviço integrado e contínuo a nível mundial."

Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro legalmente separadas e independentes, compostas por profissionais fiscais, jurídicos e de avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro dos EUA, Andersen Tax LLC, a Andersen Global agora possui mais de 17.000 profissionais ao redor do mundo e uma presença em mais de 475 localidades através de suas empresas-membro e empresas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240725567834/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700