Interior de SP registra interesse por condomínios fechados

Indicativos de um estudo conduzido pela consultoria Brain, compartilhado pelo Estadão Imóveis, revelam que o crescimento dos loteamentos direcionados às classes mais altas ocorre de modo espalhado em áreas como a região metropolitana do Estado de São Paulo e cidades como Campinas e Franca.

De acordo com o levantamento, Franca possuía um estoque de loteamentos à venda de 251 unidades em junho de 2022, último mês analisado. Em relação ao total lançado nos últimos anos, a disponibilidade era de 9%. Marília (13%), Ribeirão Preto (13%) e São José do Rio Preto (8%) também possuem uma relação de pouca oferta para o consumidor.

Na visão de Guilherme Roméro, especialista no mercado imobiliário e CEO da Quality Inteligência Imobiliária, cada dia mais pessoas têm aderido à moradia em loteamentos do interior do estado de São Paulo em busca de exclusividade, segurança e previsibilidade. “Em um produto fechado, todos sabem o padrão de casas e o padrão de construção que podem esperar, o que é um dos principais atrativos”, afirma.

“Já estou no mercado imobiliário há 14 anos e, atualmente, vemos um apetite muito grande pelo produto fechado. A segurança é a principal busca do consumidor atual, mas ele também leva em conta a sensação de pertencimento a uma classe superior e também a previsibilidade de ocupação”, comenta Roméro. “Nesse contexto, ele pode construir sua casa sabendo que tipo de imóvel ele terá como vizinho, ou então, em caso de incorporações, saberá que existem regras de convivência”, complementa.

A título de exemplo, ele cita o Residencial Cidade Jardim, em Restinga (SP), cidade vizinha de Franca (SP). “Nós desenvolvemos esse projeto em parceria com a Teixeira Empreendimentos. O conceito de trazer lazer completo, obras aceleradas e segurança, que contempla inclusive um posto policial no acesso do condomínio, fizeram com que a valorização fosse cada vez maior”, conta Roméro. “Nós saímos de R$ 780,00/m2 em 2023, no lançamento, para R$ 950,00/m2, esse ano, antes mesmo das entregas das obras, que acontecerão em dezembro”, acrescenta.

O loteamento foi inaugurado em fevereiro de 2023 e já foi 50% vendido. Ao todo, o projeto possui 370 lotes de 240m2, endereçados para o público de classe B+ e A. Segundo Roméro, a previsão é de que os estoques sejam zerados em 90 dias após a finalização das obras.

Além do Loteamento Fechado Cidade Jardim, a Quality Inteligência imobiliária possui mais seis projetos fechados para lançar na região de Franca nos próximos 36 meses. “Essa é a tendência de consumo”, considera o especialista em mercado imobiliário.

A cidade de Franca está localizada no interior do estado de São Paulo, a cerca de 400 quilômetros da capital paulista. O município tem cerca de 352.536 habitantes, de acordo com os dados mais recentes do Censo de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

