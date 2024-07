Notícias regulatórias:

A SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje que irá realizar a exclusão voluntária de suas ações (ISIN: AN8068571086) da Euronext Paris.

Em consonância com suas decisões anteriores de exclusão de outras bolsas, a SLB avaliou os baixos volumes de negociação na Euronext Paris e, devido aos crescentes custos, os requisitos administrativos e o tempo gerencial necessários para manter uma cotação dupla, solicitou uma exclusão voluntária da Euronext Paris.

A SLB se converteu em uma empresa pública em 1962 com sua cotação original na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), que vem sendo sua bolsa primária. A SLB irá manter sua cotação única na NYSE sob o símbolo "SLB".

A exclusão da cotação foi aprovada pelo Conselho Administrativo da Euronext Paris e as ações da empresa irão se manter cotadas na NYSE sob o símbolo "SLB".

Os titulares de ações da SLB negociadas na Euronext e mantidas por meio das instalações da Euroclear France (as "Ações SLB Euronext") terão as seguintes opções:

Manter suas Ações SLB Euronext, que poderão ser negociadas na Euronext Paris até o dia anterioràdata de exclusão da cotação e na NYSE posteriormente através das instalações da Depositary Trust Company (“DTC”), sujeitas aos termos aplicados por seu intermediário financeiro e suas disposições de custódia; ou

Participar de um mecanismo de vendas voluntárias (descrito abaixo) para vender todas ou parte de suas Ações SLB Euronext, segundo as regras e regulamentos da Euronext Paris.

Para evitar dúvidas, os titulares de Ações SLB Euronext poderão negociar na Euronext Paris até 16 de agosto de 2024 (a última data de negociação antes da exclusão da cotação).

Procedimento do mecanismo de vendas voluntárias

Os acionistas que desejarem vender suas Ações SLB Euronext utilizando o mecanismo de vendas voluntária devem solicitar que seus intermediários financeiros entreguem suas Ações SLB EuronextàUptevia, atuando como agente centralizador, a qualquer momento entre 29 de julho de 2024 e 12 de agosto de 2024 (inclusive).

As Ações SLB Euronext entreguesàUptevia serão vendidas na NYSE a partir de 15 de agosto de 2024, ao preço de mercado vigente no momento da venda.

A Uptevia irá calcular o preço médio de venda das Ações SLB Euronext vendidas durante o período de vendas e irá transferir o resultado da venda (que será convertido de dólares dos EUA para euros pela Uptevia) aos acionistas participantes assim que receber os fundos.

A empresa irá pagar as taxas de centralização e a taxa de corretagem referenteàvenda das Ações SLB Euronext entreguesàUptevia como parte do mecanismo de vendas voluntária.

Este procedimento de mecanismo de vendas voluntária também está descrito em um aviso da Euronext a ser publicado em 25 de julho de 2024.

Observe que nenhuma garantia pode ser dada pela empresa ou pela Uptevia quanto ao preço pelo qual as Ações SLB Euronext ofertadas segundo o mecanismo de vendas voluntárias serão realmente vendidas. Este processo vem sendo fornecido apenas como uma acomodação aos titulares de Ações SLB Euronext.

Os acionistas podem decidir não participar do mecanismo de vendas voluntárias ou podem decidir não tomar nenhuma ação, caso em que nenhuma garantia pode ser dada a eles sobre os termos que serão aplicados por seu intermediário financeiro após a exclusão da cotação. Os acionistas são instados a consultar seus próprios consultores de investimento antes de tomar uma decisão de participar ou não deste processo.

O calendário do mecanismo de vendas voluntárias e da exclusão da empresa acima descrita é resumido do seguinte modo (sendo especificado que a empresa se reserva o direito de modificar este calendário):

Evento Data Mecanismo de vendas voluntárias Início do mecanismo de vendas voluntárias 29 de julho de 2024 Fim do mecanismo de vendas voluntárias 12 de agosto de 2024 Fim da centralização pela Uptevia 14 de agosto de 2024 (antes das 16h, horário de Paris) Venda na NYSE das ações ofertadas no mecanismo de vendas voluntárias Início em 15 de agosto de 2024 Liquidação do produto da venda às instituições financeiras pertinentes O mais breve possível após o recebimento do produto da venda Exclusão Último dia de negociação das ações da empresa na Euronext Paris 16 de agosto de 2024 Exclusão da cotação das ações da SLB Euronext na Euronext Paris 19 de agosto de 2024

Os acionistas que participam do recurso de vendas voluntárias são lembrados de que reconhecem e aceitam os riscos referentesàmudança no preço de mercado das ações e/ou taxas de câmbio estrangeiras aplicáveis ??entre a data em que suas ações são entreguesàUptevia para participar no mecanismo de vendas voluntárias e o recebimento do produto médio de venda aplicável. Todas as ofertas de Ações SLB Euronext sob o recurso de vendas voluntárias serão irrevogáveis.

Os acionistas que desejarem informações adicionais sobre o recurso de vendas voluntárias ou o procedimento de exclusão da cotação podem entrar em contato com seu custodiante e intermediário financeiro usual, que recebeu os detalhes da exclusão da cotação ou da empresa por e-mail em investor-relations@slb.com.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240724601137/pt/

Mídia

Moira Duff - Diretor de Comunicações Externas

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

media@slb.com

Investidores

James R. McDonald - Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores e Assuntos Industriais

Joy V. Domingo - Diretor de Relações com Investidores

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com