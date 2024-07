Agência de marketing lança curso focado em Google Ads

Levando em consideração que 94% das empresas utilizam o marketing digital como estratégia de crescimento, Angélica Bandeira, CEO da ABC, agência de marketing digital em BH lança um curso focado em como anunciar no Google, voltado para donos de empresas que não possuem faturamento suficiente para pagar pelos serviços de uma agência de marketing e que desejam melhorar seu desempenho e resultados na captação de clientes pela internet.

"O curso estará disponível de forma online e contará com aulas gravadas em alta qualidade. O objetivo é ensinar os microempreendedores a criarem anúncios de alto desempenho de maneira simples e com uma linguagem menos técnica, onde poderão entender melhor como funciona a plataforma de anúncios do Google Ads”, comenta Angélica Bandeira.

Alguns MEIs, no início de sua carreira, não dispõem de capital suficiente para investir em um gestor de tráfego pago, o que pode levar muitos a criarem suas próprias campanhas baseadas em aprendizados rasos, sem resultados, ou até mesmo a não anunciarem por falta de conhecimento. Neste curso de Google Ads, microempreendedores aprenderão a clicar nos botões certos para obter resultados efetivos. Além disso, o curso conta com um módulo exclusivo para a criação de landing pages de alta conversão.

O conteúdo programático do curso Google Ads apresentará os seguintes temas:

Google Ads:

Criação da conta;

Configurações necessárias para evitar bloqueios;

Configuração das metas de conversão;

Pesquisa das melhores palavras-chave;

Como definir um orçamento;

Criação de campanha em rede de pesquisa;

Criação de anúncios chamativos (dentro das políticas do Google);

Criação de recursos para elevar o índice de qualidade dos anúncios;

Otimizações recomendadas para aumentar o score da conta;

Dicas do que não fazer;

Como anunciar com um orçamento limitado.

Google Analytics GA4:

Por que usar Google Analytics;

Criação da conta;

Configuração da conta;

Vinculação da conta com o Google Ads ;

; Instalação da tag de rastreamento no site;

Análise de Relatórios.

Google Tag Manager:

Criação da conta;

Instalação do código no site;

Vinculação com o Google Analytics GA4;

Criação das conversões dentro do site.

Criação de Landing Page:

Compra de hospedagem e domínio;

Como escolher o melhor nome para o seu domínio;

Criação e configuração de uma landing page de alta conversão.

Google Meu Negócio (Bônus):

Criação do perfil da empresa;

Melhores práticas para ranquear sua empresa.

O curso Google Ads, como anunciar no Google, poderá trazer inúmeros benefícios, alguns deles são:

Aumento da Visibilidade: competitividade com várias empresas no mesmo nicho e até mesmo com grandes comércios;

conhecimento em análise de dados permite tomada de decisão baseada em métricas reais. Redução de Custos: campanhas de marketing digital podem ser mais econômicas e ter um alto retorno sobre o investimento em comparação com métodos tradicionais.

campanhas de marketing digital podem ser mais econômicas e ter um alto retorno sobre o investimento em comparação com métodos tradicionais. Economia de dinheiro: não será necessária uma agência de marketing digital no início, através do curso de Google Ads os microempreendedores conseguirão criar os anúncios e gerenciá-los até que ele se torne tão rentáveis que no futuro poderão delegar a tarefa para uma empresa especialista em anúncios online.



Para mais informações sobre o curso Google Ads, basta acessar: https://abcmarketingdigital.com.br/curso-google-ads/

Website: https://abcmarketingdigital.com.br/curso-google-ads/