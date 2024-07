Cerveja Black Princess marca presença no Festival de Inverno

A Black Princess, cerveja do Grupo Petrópolis, estará presente no Festival de Inverno de Campos do Jordão 2024. Este é o 3º ano consecutivo que a marca, conhecida por seu portfólio de cervejas especiais – desenvolvidas no Centro Cervejeiro da Serra, uma microcervejaria localizada junto à fábrica do Grupo, em Teresópolis – participa do evento. Desta vez, oferecendo uma série de experiências exclusivas.

Este ano, Black Princess estará no Morro do Elefante, junto à estação de teleférico, em que os visitantes poderão apreciar os chopps da marca, enquanto curtem a vista da cidade. Já no bairro Capivari, um bar proprietário da marca, construído especialmente para o Festival, oferece harmonizações com as cervejas Gold e a Dark - ambas no estilo American Lager - e Let’s Hop (IPA). Variedades que também podem ser encontradas no Morro do Elefante.

"Participar do Festival de Inverno de Campos do Jordão desde 2022 permite apresentar a versatilidade do portfólio de Black Princess, que é ideal para harmonizar com o clima e a gastronomia da estação. A marca está focada em criar experiências únicas que cativem os consumidores, além de explorar os atrativos locais do festival, que possuem uma forte conexão com a Black Princess", afirma Bruna Alonso, gerente de marca da Black Princess.

A marca apresenta também a campanha com o mote “Inverno harmoniza com Black Princess”, que vai envelopar os OOHs do Parque Capivari e reunirá um squad de influenciadores, dentre eles Bruno Gissoni, Yana Lavigne e MariMoon. Os convidados participarão de imersões exclusivas a convite de Black Princess a fim de construir uma experiência de marca que promoverá momentos disruptivos com o público, apresentando toda a versatilidade de rótulos da marca.

Nas redes sociais de Black Princess, os influenciadores registrarão todos os bastidores da viagem, incluindo uma festa exclusiva no bar do teleférico, no Morro do Elefante e um churrasco harmonizado com os principais rótulos da marca e vista privilegiada para os pontos turísticos da cidade. “O público poderá acompanhar essas experiências, além de se inspirarem a harmonizar o inverno com os diversos rótulos de Black Princess”, afirma Ariane Oliveira, gerente de conteúdo e social da Black Princess.

A marca também realiza ações de sampling em mais de 30 hotéis e pousadas, onde os hóspedes serão recepcionados com uma long neck Black Princess Gold, no quarto, para já entrar no clima do Festival de Inverno. Além disso, o público também poderá participar das promoções de “Compre e Ganhe”, disponíveis em mais de 25 estabelecimentos espalhados pela cidade, incluindo bares, restaurantes e conveniências.

SOBRE A BLACK PRINCESS -Produzida em uma fábrica localizada na cidade de Teresópolis, a Black Princess surgiu em 1882 e desde então vem conquistando os mais exigentes apreciadores de cerveja. Hoje conta com oito rótulos: Black Princess Gold, Black Princess Dark, Black Princess Doctor Weiss, Black Princess Let’s Hop, Black Princess Miss Blonde, Black Princess Back to the Red, Black Princess Tião Bock e Black Princess APA-82. Mais sobre a cerveja em www.cervejablackprincess.com.br e @cervejablackprincess

SOBRE O GRUPO PETRÓPOLIS – O Grupo Petrópolis é a única grande empresa do setor cervejeiro com capital 100% nacional. Produz as marcas de cerveja Itaipava, Petra, Black Princess, Cacildis, Cabaré, Weltenburger, Crystal e Lokal; a cachaça Cabaré; a vodca Nordka; os coquetéis prontos Cabaré Ice e Blue Spirit Ice; os energéticos TNT Energy Drink e Magneto; os refrigerantes It! e Tônica Petra; o isotônico TNT Sports Drink; e a água mineral Petra. O Grupo possui oito fábricas em seis Estados e mais de 160 Centros de Distribuição em todo o País, sendo responsável pela geração de mais de 20 mil empregos diretos. Mais no link e em @grupo.petropolis nas redes sociais.

Website: http://cervejablackprincess.com.br